Vincent Dellwig singt beim Wurzacher Sommerabend

Der dritte von vier Wurzacher Sommerabenden findet am Donnerstag, 31. August, von 18 bis 20 statt. Gitarrist, Songwriter und Sänger Vincent Dellwig aus Lübeck spielt mit Band. Von Anklängen an Joe Bonamassa oder Gary Moore über groovige Gitarrenriffs bis hin zu melodischen Themen im Stile Dellwigs großer Gitarrenidole (Simon McBride, Eric Johnson, Joe Satriani etc.) lässt der Künstler alle persönlichen Einflüsse in seine Kompositionen einfließen, heißt es in der Programmankündigung. Der mittlerweile in Mannheim lebende Berufsgitarrist singt von vergangenen Lebensphasen — teils autobiographisch, teils fiktiv.

Der Sommerabend findet nur bei guter Witterung im Musikpavillon vor dem Kurhaus statt und wird durch den Chorioso–Liederkranz Bad Wurzach bewirtet. Der Eintritt ist frei.