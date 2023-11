Werkrealschule, Realschule und SBBZ in Bad Wurzach haben mit dem Institut für Soziale Berufe eine Bildungspartnerschaft vereinbart. Am Montag setzten die Schulleiter Julia Kiebler (WRS), Dietmar Schiller (RS), Karolin Prinz (SBBZ) und Jörg Schmal (IfSB) sowie IfSB-Geschäftsführer Tom Dickmann ihre Unterschriften unter die Verträge.

„Wir stärken damit die regionale Bildungslandschaft“, zeigte sich Schmal überzeugt, Dickmann zeigte sich „froh und stolz“. Am Institut in Bad Wurzach werden Pflegefachkräfte, Altenpflegehelfer und Heilerziehungspfleger ausgebildet. Spannende und abwechslungsreiche Berufe seien das, warben Schmal und Dickmann. Sie seien gesellschaftlich hoch anerkannt und böten Weiterbildungs- und Karrierechancen.

Die Zahlen steigen

Zudem werden Pflegekräfte dringend gebraucht. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird die Zahl an Pflegebedürftigen immer weiter steigen.

Das IfSB profitiert von der Partnerschaft, weil es sein Ausbildungsangebot an den Schulen vorstellen kann. Die staatlichen Einrichtungen ihrerseits können ihren Schützlingen ein weiteres Berufsbild vertieft näherbringen.

Rolle der Karrierebegleiterin

Die Schulleiter dankten dabei der Karrierebegleiterin Hildegard Mühler, die die Kooperation maßgeblich vorangetrieben hat. „Ihre Arbeit ist heutzutage unersetzlich. Sie bietet den Schülern eine Beratung in dem weiten Feld der Berufsbilder an, die wir Lehrkräfte so gar nicht mehr leisten können“, sagte Kiebler.

Mühler ihrerseits zeigte sich glücklich, dass die Schulen nun auch in der Gesundheitsbranche einen Bildungspartner haben. „Das war mir schon lange eine Herzensangelegenheit.“