Hallenbad und Wohnbaugebiete stehen im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am Montag, 16. Oktober, in Bad Wurzach. Beginn ist um 19 Uhr in Maria Rosengarten.

Was hat der Bau des Hallenbads am Grünen Hügel gekostet? Den Abschlussbericht will die Verwaltung am Montag dem Gemeinderat samt einer Kostenaufstellung vorlegen. 2019 war der symbolische erste Spatenstich, seit 2021 ist es in Betrieb. Die Gesamtkosten sind in diesen Jahren kontinuierlich gestiegen. Waren einst einst 5,8 Millionen Euro netto (also ohne Mehrwertsteuer) geplant, stieg die Summe über zwischenzeitliche 7,8 Millionen Euro auf zuletz knapp 9,4 Millionen Euro.

Rechnungen fehlten

Dabei fehlten noch einige Rechnungen, so Stadtbaumeisterin Kathleen Kreutzer im Juni 2022. Inklusive Mängelbehebung und Nacharbeiten rechnete sie damals mit einer Endsumme von knapp 9,6 Millionen Euro netto. Ob das tatsächlich das sprichwörtliche Ende der Fahnenstange ist, wird sich am Montag zeigen.

In der Sitzung will die Verwaltung das Gremium auch über die Betriebskosten der städtischen Bäder, zu denen neben dem Hallenbad das Freibad in Hauerz und das Vitalium gehören, informieren. Im „Bericht zu den städtischen Bädern“, der ebenfalls auf der Tagesordnung steht, könnte es um die Situation bei den Bademeistern und die Besucherzahlen gehen.

Baugebiete neu planen

Nachdem der Bauparagraf 13b höchstrichterlich gekippt worden ist, muss auch Bad Wurzach einige seiner Baugebiete neu planen und darin eine grundhaften Umweltprüfung vornehmen. Welche Gebiete inwieweit betroffen sind, will die Verwaltung am Montag dem Gemeinderat mitteilen.

Zu Beginn der Sitzung haben Bürger die Gelegenheit, Fragen an Verwaltung und Gemeinderat zu stellen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist unter anderem der Quartalsbericht der Kämmerei.