Das für dieses Jahr letzte Bad Wurzacher Friedensgebet der vier christlichen Gemeinden hat am vergangenen Sonntagabend stattgefunden. Aufgrund des wüsten Wetters nicht wie gewohnt auf dem Klosterplatz, sondern in der Pfarrkirche St. Verena.

Die Witterung dürfte viele abgehalten haben, das Haus zu verlassen, wie an den wenigen Besuchern, darunter auch „Hausherr“ Pfarrer Stefan Maier, abzulesen war. Die Begrüßung übernahm der evangelische Pfarrer Michael Kuczera, in der er zum diesjährigen Motto „Frieden wächst, wo man Vertrauen sät“ seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass „die Saat aufgeht und wächst“.

Gedanken niedergeschrieben

In der Folge wurden einige der in der Friedenskette von Friedensgebet-Besuchern niedergeschriebenen Gedanken aufgegriffen. Dazwischen wurde, begleitet von Nikolai Sigg (Freie Christen) an der Gitarre, gemeinsam gesungen. Zuerst nahm sich Kuczera den Satz vor „Du bist das Apfelbäumchen, das ich pflanze“, der Ausdruck des Vertrauens auf die Zukunft und auch das Gegenübers sei.

Karl Mayer von der Freien Christengemeinde äußerte sich zur Niederschrift „Frieden kann nur ernten, wer ihn auch sät, und säen kann nur derjenige, der weiß, wie der Samen aussieht“. Rainer Reschetzki von der Neuapostolischen Kirche hatte sich gleich drei ähnlich lautende Bemerkungen herausgegriffen, die darauf abzielen, als gutes Beispiel voranzugehen.

Im April geht’s weiter

Nach dem gemeinsam im Kreis vor dem Altar gebeteten Vaterunser und dem Segen durch Prädikantin Astrid Greshake gab Mayer einen Ausblick auf das kommende Jahr, in dem das erste Friedensgebet am 7. April stattfinden wird.

In einem gemeinsamen Resümee nach der Veranstaltung kam zum Ausdruck, dass das diesjährige Motto sehr nachhaltig und griffig gewesen sei, eine bunte Vielfalt ermöglicht habe, dass aber die Teilnehmerzahlen sehr schwankend und wetterabhängig gewesen seien.

Keine Selbstverständlichkeit

Was allen Anlass zur Freude gab, ist, dass die vier Gemeinden in ihrem Vertrauen und Zusammenhalt weiter zusammengewachsen seien sowie Vorurteile abgebaut und ausgeräumt werden konnten. Laut Reschetzki keine Selbstverständlichkeit, wie auswärtige Besucher ihm immer wieder berichten würden.