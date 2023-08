Verborgene Orte in Bad Wurzach: eine ganz besondere Stadtführung

Zu einer ganz besonderen Stadtführung hat die Bad Wurzach Info eingeladen. Stadtführer Peter Koerver führte an die 30 Besucher zu drei, eigentlich vier sonst nicht zugänglichen oder zumindest selten besuchten Orten aus der Barockzeit. Initialzündung dieser schönen Idee war die Barockwoche Oberschwaben–Allgäu.

„Lassen Sie sich überraschen“, begrüßte Albertine Schoeters von der BWI die Gäste aus Bad Wurzach und Feriengäste. Und Koerver versprach: „Ich zeige Ihnen verborgene Stellen, die Sie noch nicht kennen.“ Und dann ging’s schon los auf den Rundgang: „Mir nach!“

In dieser Gruft unter der Seelenkapelle wurde die Schwester des Klosters begraben. (Foto: Steffen Lang )

Zurück an den Geburtsort

Die erste Station ist nach kurzem Fußmarsch vom Klosterplatz die Marktstraße entlang schnell erreicht: die Spitalkapelle. Mehr als 500 Jahre alt ist das Bürgerspital zum Heiligen Geist: gegründet 1482, zehn Jahre bevor Kolumbus Amerika erreichte. Es diente im Mittelalter als Haus für die pflegebedürftigen, alten und armen Menschen. Später wurde das Haus erweitert, als Krankenhaus mit Geburtsstation und schließlich bis 2007 als Altenheim genutzt. Eine Teilnehmerin des Rundgangs ist darin sogar noch geboren worden.

Das Gebäude ist vorwiegend in privater Hand, darin untergebracht sind Praxisräume, Wohnungen und die Osteria Veneta. Ausnahme ist die Kapelle, deren Lage im Ostflügel an den hohen Kirchenfenstern leicht zu erkennen ist. Sie gehört der Stadt.

Extra sauber gemacht

„Viele gehen hier vorbei, sehen, an diesen gotischen Spitzfenstern, die aber nicht mehr original sind, dass dieser Gebäudeteil irgendwie anders ist. Aber die allermeisten jungen Wurzacher waren hier wohl noch nicht drin“, sagt Peter Koerver in der Kapelle, die tags zuvor von BWI–Mitarbeiterinnen extra gesäubert worden war.

Der Stadtführer weist auf die kleinen, ins Gebäudeinnere führenden Fenster ganz oben an zwei Wänden hin.

Sie wurden bei Gottesdiensten geöffnet, damit die Krankenhauspatienten, die nicht in die Kapelle kommen konnten, wenigstens zuhören konnten. Peter Koerver

Der Altar, der noch in der Kapelle steht, ist typisch Barock: Holz in Marmoroptik, „mehr Schein als Sein“, wie Koerver erläutert. Links steht eine Pieta in einer Mauernische, auf der Altarseite eine Statue von Maria mit Jesukind.

Scharpfs Kunstwerk

Koerver erinnert auch daran, wann die seit langem entweihte Kapelle zuletzt genutzt wurde. Dübellöcher an der Wand zeugen noch davon. Hier war 2014/2015 der „Zweite Wurzacher Altar“ ausgestellt, den der Künstler Manfred Scharpf mit Unterstützung von Schülern des Salvatorkollegs geschaffen hat. „Beatrice — Weg aus dem Dunkel“ nennt der Künstler selbst sein Werk.

Viel Kritik von katholischer Seite gab’s an dem sehr modernen Werk, weswegen es später die Stadt verließ und seitdem auf Ausstellungswanderschaft ist. Was Koerver durchaus bedauert: „Der Altar wäre ein Magnet für Bad Wurzach gewesen.“ Er werde Scharpf daher „drängen, ihn einmal wieder in unserer Region auszustellen, auch wenn man nicht mit allem, was darauf zu sehen ist, einverstanden sein muss“.

Die Wallfahrtskirche auf dem Gottesberg mit ihren drei Altären. (Foto: Steffen Lang )

Ideen für Nutzung gesucht

Ganz unabhängig davon ist Koerver überzeugt: „Dieser Raum darf nicht in Vergessenheit geraten. Ideen für seine Nutzung sind gefragt.“ Vielleicht, so hofft er, könne man ihn wenigstens zum Stadtfest stundenweise wieder einmal zugänglich machen.

Dann geht es weiter. Ein nun längerer Spaziergang führt „nach oben“. „Willkommen auf dem Gottesberg“, begrüßt Superior Pater Konrad Werder seine Gäste vor der Wallfahrtskirche. „Sie sehen, wir haben für diese Führung nicht an Personal gespart“, sagt Koerver lächelnd.

Der Geistlich nimmt die Besucher mit in die barocke Kirche, die 1709 als Heilig–Grab–Kapelle gebaut wurde, 1712 gründete sich dort die Bruderschaft vom guten Tod. Vom großen Thema des Gotteshauses zeugen seine Altäre. Am Hauptalter die Kreuzigung, an den Seitenaltären sind Maria und Josef in ihren Sterbestunden abgebildet.

Peter Koerver neben dem Schild, das auf den Schutzraum hinweist. (Foto: Steffen Lang )

Drei Gebeine

In allen drei Altären liegen, etwas gruselig, auch Gebeine. Sie stammen aus den 1670 in Rom entdeckten Katakomben, erzählt Pater Konrad auf SZ–Nachfrage. Weil man wusste, dass sich die Christen der Frühzeit oft dort aufhielten, und weil im 17. Jahrhundert der Wunsch nach Reliquien groß war, beschloss man damals kurzerhand, dass alle Gebeine dort die von Märtyrern sein müssten. Und so liegen drei von ihnen, als Heiliger Reparatus, Heilige Eutropia und eines namenlos, prächtig ausgeschmückt auf dem Gottesberg.

Paulanermönche betreuten die Wallfahrer in der inzwischen erweiterten Kapelle. Einer von ihnen, Pater Theophilus, brachte an die 1000 Reliquien mit, darunter das berühmte Stückchen Stoff mit dem Blut Jesu. Als 1921 die Salvatorianer zum Gottesberg kamen, feierten sie ab 1928 das Heiligblutfest mit Reiterprozession.

Im Schloss spukte es

Peter Koerver erzählt noch die weltliche Geschichte des Kirchenbaus. Stifterin Gräfin Anna Ludovica zu Waldburg–Wolfegg, ließ sie so bauen, dass sie bei geöffneter Kirchentür (damals) vom Schloss aus direkten Blick bis zum Altar hatte. Daher ist der Altar Richtung Süden ausgerichtet, eine Besonderheit, sind doch sonst alle Kapellen „geostet“.

Und warum stiftete Anna Ludovica die Kirche? Korver erzählt weiter: Sie habe nachts im Schloss immer Geräusche gehört und behauptet, es spuke. Um diesen Spuk zu beenden, ließ sie die Kirche bauen. Genutzt habe es nicht, so Koerver schmunzelnd, und der anhaltende Spuk sei von ihr als Grund angegeben worden, als sie 1730 ihren Mann Ernst Jacob verließ.

Der Luftschutzkeller

Pater Konrad führt seine Gäste anschließend zu einem sonst stets verschlossenen Ort am Gottesberg: ins (übrigens nach Osten ausgerichteten) Gewölbe unter der Kirche. Dessen Tür ist vom Parkplatz aus zu sehen. Früher wohl Rückzugsort für die Patres bei Gefahr, später deren Lager, wurde dieser mächtige Keller (mit Treppe zur Küche des Wohnhauses) im Zweiten Weltkrieg zum einzigen Luftschutzraum Wurzachs. In der Stadt selbst ist der Grundwasserspiegel so hoch, dass Keller kaum möglich sind.

Ein Originalschild zeugt heute noch davon. Gebraucht wurde der Schutzraum glücklicherweise nie. Der Weg von der Stadt dort hinauf wäre auch sehr beschwerlich, die Aufnahmefähigkeit begrenzt gewesen. Ganz wenige Wurzacher dürften dieses Gewölbe schon gesehen haben. Pater Konrad zeigte sich aber offen dafür, bei Interesse Gruppen den Raum zu zeigen.

Die Seelenkapelle

Vom Gottesberg geht es anschließend wieder hinunter, zum zweiten großen Gotteshaus der Stadt. Doch nicht St. Verena selbst wird besichtigt, sondern die etwas unscheinbar daneben liegende Seelenkapelle. Sie ist die Aussegnungshalle der Nonnen des Klosters Maria Rosengarten. Die Kapelle wurde 1774, also noch vor der Stadtpfarrkirche (Bauzeit 1775 bis 1777) vom damaligen Bad Wurzacher Pfarrer Johann Nepomuk von Kolb errichtet, er ist dort auch bestattet. Die Seelenkapelle war ursprünglich Teil des dortigen Friedhofs, auf dem 1901 die letzte Beerdigung stattfand, 1922 wurde er eingeebnet.

Totenruhe währt noch

Mehrere Tafeln im Inneren der Kapelle listen 100 Namen von zwischen 1865 und 2007 verstorbenen Schwestern auf. Das letzte Begräbnis in der Gruft unter der Kapelle fand 2006 statt (die 2007 verstorbene Schwester wurde in Dinkelsbühl bestattet). Weil die 30–jährige Totenruhe noch nicht abgelaufen ist, befinde sich das kleine Gebäude immer noch im Eigentum des Ordens, erzählt Peter Koerver.

Vom Erbauer erzählt der Stadtführer noch, dass er die Stadtpfarrkirche dem Heiligen Nepumuk weihen wollte. Es kam anders, und es wurde die Heilige Verena. Pfarrer Kolb indes wurde auf einem Deckengemälde verewigt, und Verena und Nepomuk wurden zu den Säulenheiligen des Stadteingangs in der Herrenstraße. Zumindest bis 1965, als die Säulen der Straßenerweiterung weichen mussten.

1995 habe man die Säulen wieder errichtet, so Koerver, doch die Figuren seien (bis heute) nicht mehr auffindbar gewesen. Und so stehen heute Maria und Josef auf den Säulen.

„Etwas morbide“

Damit endet der barocke und, wie Koerver es schmunzelnd ausdrückt, „etwas morbide“ Stadtrundgang. „Seien Sie neugierig“, fordert Koerver seine Gäste am Ende auf, „dann entdecken Sie auch immer wieder selbst etwas Verborgenes.“ Vielleicht haben ja aber auch die BWI und er wieder einmal eine so gute Idee und organisieren dann eine andere ganz besondere Stadtführung.