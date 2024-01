Verallia Deutschland AG unterstützt Bad Wurzacher Tafel mit 5000 Euro

Wie in den vergangenen Jahren wurde die Tafel in Bad Wurzach erneut zum Jahreswechsel von der Verallia Deutschland AG mit einer Spende in Form von Lebensmitteln im Wert von 5000 Euro bedacht. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Durch die Spende gibt es für die Kunden der Tafel Lebensmittel, die im Tafelladen sonst nicht oder nicht so häufig zu bekommen sind. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel haben mit Bedacht auch länger haltbare Produkte ausgewählt, die zur abwechslungsreicheren Versorgung der Tafelkunden beitragen. Die Verallia Deutschland AG hat sich schon vor einigen Jahren dafür entschieden, anstelle von Kundengeschenken, soziale Einrichtungen wie die Tafeln vor Ort zu unterstützen.

Durch das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Unterstützung von Unternehmen und privaten Spendern, können die Tafeln viele bedürftige Bürger und Bürgerinnen mit einer Lebensmittelspende unterstützen sowie teilweise auch mit Frühstücks- oder Mittagstischen versorgen. „Damit verrichtet die Tafeln sehr wertvolle Arbeit und Essen kommt dort an wo es hingehört“, betont auch der Vorstandsvorsitzende der Verallia Deutschland AG, Dirk Bissel. „Mit diesem Beitrag wollen wir ein hervorragendes lokales Projekt unterstützen“, so Dr. Bissel weiter.