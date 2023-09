Da könnte man neidisch werden: Zwei Monate Urlaub hatten im Juli und August Wolfgang Dietrich und seine Lebensgefährtin Marina. Wie die beiden ihn verbracht haben, ist dagegen wohl nicht jedermanns Sache. Sie legten mit ihren Fahrrädern 2400 Kilometer mit 22.000 Höhenmetern zurück.

„Wir haben das relativ spontan geplant und erst im März damit begonnen“, erzählt der 35–Jährige. Trainieren musste er und die ein Jahr jüngere Marina nicht dafür. „Wir sind leidenschaftliche Radfahrer und praktisch jeden Tag unterwegs“, sagt er. Der in Ravensburg aufgewachsene Dietrich und seine 34–jährige Lebensgefährtin leben in Niederstaufen, einem Ortsteil von Sigmarszell (Landkreis Lindau). Er arbeitet in Bad Wurzach, passend zu seinem großen Hobby, bei Zweiradsport Geyer, ist dort im Verkauf tätig, betreut Website und Warenwirtschaftssystem des Einzelhändlers und ist für dessen Marketing und Kommunikation zuständig.

Spezielle Rennräder

Am 1. Juli begann die Radreise. 25 Kilogramm wog das Gepäck von Dietrich, zwölf Kilogramm das seiner Freundin. Gefahren wurde mit sogenannten Gravel–Bikes, etwas vereinfacht ausgedrückt sind das Rennräder mit breiteren Reifen, die auch für Schotter– und Kieswege (englisch Gravel) geeignet sind. Als Experte auf diesem Gebiet hat sich Dietrich für sich und Marina Räder der Marke Specialized angeschafft. „Sie haben zum Beispiel im Vorbau eine Dämpfung, die schon viel abfedert, und eine leicht gebogene Sattelstütze, die auch etwas nachgibt.“

Apropos nachgeben. Wie verhinderte Dietrich Gesäßschmerzen? „Wir haben uns extra ergonomisch geformte SQlab–Sättel angeschafft und natürlich gepolsterte Radlerhosen“, so der Experte.

Aber klar, irgendwann tut das Gesäß trotzdem weh. Insgesamt ist es jedoch so viel angenehmer. Wolfgang Dietrich

Bologna, Florenz, Rom

Über den San Bernadino ging’s in den ersten drei Tagen zum Lago Maggiore. „Diese drei Tagesstrecken hatten wir genau geplant und fixe tägliche Ziele für unser Zeltlager. Von da an war aber alles offen.“ Ihr weiterer Weg führte die beiden Allgäuer über Bologna, Florenz und den Lago Bolsena nach Rom, wo sie am 22. Juli ankamen. Übernachtet wurde auf Campingplätzen oder auf Agritourismushöfen.

„Wir wollten auf unserer Reise auch ein bisschen die italienischen, vor allem die toskanischen Weine ausprobieren“, erzählt Dietrich lächelnd. „Der coolste Agritourismus–Hof war irgendwo im toskanischen Hinterland. Da wurde extra für uns das Restaurant geöffnet. Es gab einen richtig guten Hauswein, ein Drei–Gänge–Menü, und gekostet hat das inklusive Übernachtung im Zelt nur 75 Euro“, schwärmt er.

Start um 6 Uhr morgens

Bei Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius und hoher Trockenheit wurde immer frühmorgens noch vor 6 Uhr losgefahren und mittags die spontan gewählte Etappenstation erreicht. „Die Hitze der Nachmittage haben wir dann oft in Bars bei einem kühlen Getränk überstanden“, sagt Dietrich und lacht.

Die großen Städte haben er und seine Freundin weitgehend gemieden. „Wir sind nicht so die Stadttouristen. Auch in Rom haben wir nur an einem Tag das Wichtigste abgelaufen.“ Gewohnt wurde dort bei einer Tante von Marina in einem Vorort. In Tivoli besichtigten die beiden dafür mit ihr lieber die Schwefelbäder. „Das hat mir sehr gut gefallen.“

Hinüber nach Albanien

Mit dem Flix–Bus ging’s schließlich weiter nach Bari und von dort aus mit der Fähre über Nacht nach Durrës in Albanien. „Eigentlich wollten wir nur durch Italien fahren, aber dann hatten wir während unserer Planung gehört, dass es auf dem Balkan, wo wir beide noch nie waren, wunderschöne Radrouten gibt.“

Von Durrës aus ging es — bei immer noch bis zu 35 Grad, aber einem kühlenden Wind von der See kommend — die östliche Adriaküste entlang durch Albanien, Montenegro, Kroatien und Italien (Triest) bis nach Ljubljana, die Hauptstadt Sloweniens. Während die beiden in Montenegro vom starken Autoreiseverkehr mit teilweise recht rücksichtslosen Fahrern sehr enttäuscht waren, schwärmt Dietrich von Slowenien: „Das Land hat mich sehr positiv überrascht. Es gibt dort sehr gut ausgeschilderte Radwege, viel schöne Natur und rücksichtsvolle Autofahrer.“

Als Paar weitergebracht

Mit dem Flix–Bus ging’s schließlich von Ljubljana zurück nach Lindau, wo die beiden am 30. August ankamen. „Die Reise hat sich auf jeden Fall gelohnt. Man erlebt mit dem Rad alles viel intensiver als mit dem Auto, sieht das Schöne, manchmal natürlich auch das Unschöne, viel besser.“ Und auch als Paar habe der Radtrip sie weitergebracht, sagt Dietrich. „Wenn der Weg steil wird und die Hitze groß, kommt man an seine Grenzen. Da knallt’s dann auch schon mal. In solchen Situationen lernt man sich auf eine andere Art kennen.“

Würde er im Rückblick etwas anders machen? „Wir waren gut ausgerüstet, aber vielleicht informiere ich mich das nächste Mal besser über die Streckenabschnitte. Vor allem in Italien waren wir doch überrascht, wie bergig es da ist. Mit so vielen Höhenmetern habe ich da nicht gerechnet“, gesteht Dietrich.

Die nächsten Pläne

Konkrete Pläne für die nächste Reise hat das Paar noch nicht. „Jetzt müssen wir erstmal wieder arbeiten, um Urlaub anzusparen. Vielleicht geht’s irgendwann einmal in Richtung Norden nach Skandinavien. Rumänien ist auch ein interessantes Reiseziel. Aber eventuell machen wir auch mal was ohne Rad, zum Beispiel auf eine lange Wanderung.“

Feststeht für ihn und Marina aber, dass sie ihre (Reise)Träume weiter leben wollen. „Man muss sich für das, was man will, Zeit nehmen. Und man darf damit nicht bis zur Rente warten. Da ist mehr als das halbe Leben schon vorbei, und wer weiß, ob man diese Zeit überhaupt erreicht.“