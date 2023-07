Unfallverursacher fährt ohne Führerschein

Ein Mercedes–Fahrer, der offenbar nicht im Besitz eines Führerscheins ist, hat laut Polizeibericht am frühen Freitag auf der Kreisstraße zwischen Gospoldshofen und Seibranz einen Verkehrsunfall verursacht. Der 46–Jährige kam während der Fahrt von der Straße ab und prallte gegen ein Abwasserrohr. Nach der Kollision entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort und ließ das Fahrzeug, welches komplett in der Wiese stand, mit eingeschaltetem Warnblinklicht stehen. Dieser wurde durch die Kollision so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei konnte den Besitzer des Wagens und über diesen auch den Fahrer ausfindig machen. Wie sich herausstellte, besitzt dieser keinen Führerschein und nutzte das Fahrzeug ohne das Wissen des Eigentümers. Er hat sich nun strafrechtlich zu verantworten.