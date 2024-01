Unbekannter zerkratzt BWM

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend im Zeitraum zwischen 17.30 und 19.30 Uhr einen in der Marktstraße geparkten BMW zerkratzt. Das teilt die Polizei mit. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 07561/84880 um sachdienliche Hinweise.