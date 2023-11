Unbekannter schlägt Scheiben an Auto ein

Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizeibericht am Donnerstag zwischen 13.45 Uhr und 14.25 Uhr an einem Pkw sämtliche Scheiben bis auf die Frontscheibe eingeschlagen und die Kennzeichenschilder entwendet.

Die Besitzerin des Renault hatte den Wagen am Waldrand der Klarenstraße an der Ecke des Gemeindeverbindungswegs am Hasenweiher abgestellt, um mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Bei ihrer Rückkehr etwa 40 Minuten später stellte sie den beschädigten Pkw fest. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt und prüft, ob ein Zusammenhang zu einem gleich gelagerten Fall besteht, der sich am Dienstag bei Holdenreute ereignet hat (wir berichteten). In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07524/2013 zu melden. Insbesondere der Fahrer einer APE, der kurz nach 14 Uhr an dem Renault vorbeigefahren sein dürfte, möge sich bei den Beamten melden.