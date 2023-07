Turm im Wurzacher Ried: Bürger haben gemischte Gefühle

Der geplante Aussichtsturm im Wurzacher Ried hat im Mittelpunkt der Einwohnerversammlung im Bad Wurzacher Kurhaus gestanden. Bürgermeisterin Alexandra Scherer stellte den rund 200 Besuchern dieses Projekt sowie weitere kommunale Aufgaben und Entwicklungen vor. Im Anschluss stand eine Fragerunde auf dem Programm. Von den Bürgern gab es einige lobende Worte, allerdings auch zahlreiche kritische Stimmen.

Mit einem 40 Meter hohen Aussichtsturm am Haidgauer Torfwerk soll sowohl Einheimischen als auch Gästen das Wurzacher Ried wieder erlebbar gemacht werden. „Wir wollen die Möglichkeit geben, es wenigstens zu sehen“, unterstrich Alexandra Scherer. Um diesen Zweck zu verdeutlichen, trägt der Aussichtsturm den etwas sperrigen Namen „Naturerlebnis– und Beobachtungsturm“.

„Aha–Effekt“ gewünscht

Einen möglichen Bau sieht die Bürgermeisterin als „wichtiges Projekt“ mit Blick auf die künftige Stadtentwicklung. Der Turm füge sich gut in die Umgebung ein und könne Besuchern zudem einen „Aha–Effekt“ bieten, warb Scherer für das Vorhaben. Den Standort am Haidgauer Torfwerk hält sie für am besten geeignet, weil er ohnehin bereits „industriell vorbelastet“ und zudem gut erreichbar sei.

Zahlreiche Auflagen hatten das Projekt zuletzt verzögert. Bisher gibt es noch keinen Bauantrag. Abgeschlossen ist bislang lediglich die Baugrunduntersuchung — mit einjähriger Verspätung, weil ein Kranichpaar in der Nähe brütete. Wie Scherer ausführte, könnte der Turm in einer Wasserfläche stehen und mit Pfählen im Boden verankert werden.

Geschäfte könnten profitieren

Hansjörg Schick, ehemaliger Stadtrat, lobte bei der Einwohnerversammlung die Pläne von Stadtverwaltung und Gemeinderat. Einen Turm an diesem Standort zu bauen, hält er für eine „gute Entscheidung“. Wichtig sei seiner Einschätzung nach, dass möglichst nah am Stadtrand gebaut wird, damit die Bad Wurzacher Geschäftswelt von Besuchern des Turms profitieren kann.

Wie es um die Infrastruktur rund um den geplanten Standort bestellt ist und wo zum Beispiel Parkflächen oder Toiletten zur Verfügung stehen, wollte eine andere Bad Wurzacherin wissen. Bürgermeisterin Scherer entgegnete, dass diese Planungen Bestandteil eines sogenannten Besucherlenkungskonzeptes seien, das wiederum von einer Lenkungsgruppe erarbeitet werde.

Keine Toiletten geplant

Grundsätzlich kann sich Scherer allerdings ein Parkgelände auf dem Areal des ehemaligen Hallenbads vorstellen. Eine neue Toilette werde es nach aktuellem Stand nicht geben. Denn das sei mitten im Naturschutzgebiet wohl nicht genehmigungsfähig. Man wolle dort schließlich auch keine Feste, keinen Spiel– oder Grillplatz oder andere Attraktionen schaffen. „Es geht um ein reines Naturerlebnis“, versicherte Scherer.

Gleich mehrere Bürger äußerten sich mit Blick auf den Natur– und Artenschutz kritisch zum möglichen Aussichtsturm. „Ein Naturschutzgebiet ist für Flora und Fauna da“, sagte etwa ein anwesender Biologe. Eine große Zahl an Besucher und Touristen, die für Unruhe und Lärm sorgen könnten, sieht er im Ried fehl am Platz. „Und wenn dann Tierarten gefährdet werden, muss man einfach Abstand vom Projekt nehmen“, findet er. Für diese Aussage erhielt der Biologe im Kurhaus viel Applaus.

Vogelarten vertreiben?

Bürgermeisterin Scherer versicherte, dass naturschutzrechtliche Belange keinesfalls „auf die leichte Schulter“ genommen werden. Sämtliche Vorhaben müsse die Stadt ohnehin von Naturschutzbehörden und Fachbüros intensiv prüfen und genehmigen lassen.

Wenn geschützte Tierarten gefährdet werden, wird es keine Genehmigung für den Turm geben, sagte Scherer klipp und klar.

„Sie wollen die ganzen Vogelarten vertreiben“, warf ein anderer Besucher der Bürgermeisterin im Kurhaus vor. Die Antwort von Scherer: „Nein, auf keinen Fall. Wir wollen sie und die Schätze im Ried sichtbar machen.“

Ausstehend ist derzeit die Projekt–Abstimmung mit dem Europarat. „Wir wollen unser Europadiplom nicht gefährden“, versicherte Scherer. Die Verwaltung geht allerdings davon aus, dass der Europarat dem Vorhaben zustimmen wird, weil nach Angaben von Scherer ein zuständiger Gutachter für die Vergabe in der Vergangenheit eine Aussichtsplattform ausdrücklich empfohlen habe.

Kosten sind gestiegen

Weil die Planung des Aussichtsturms einen erheblichen Zeit– und Kostenaufwand bedeutet, stellte ein Bürger die Frage, ob „die Energie woanders nicht sinnvoller eingesetzt wäre“. Die Kostenschätzungen für das Projekt waren zuletzt sehr stark gestiegen. Statt der im Oktober 2020 geschätzten 1,45 Millionen Euro werden es nun wohl 2,72 Millionen Euro werden. Der Eigenanteil der Stadt liegt nach derzeitigem Stand bei 1,02 Millionen Euro. „Wir haben andere Prioritäten“, ist sich der zu Wort meldende Bürger sicher.

Solche anderen Aufgaben und Projekte, die die Stadt Bad Wurzach zeitgleich zu bewältigen hat, stellte die Bürgermeisterin zu Beginn der Einwohnerversammlung vor. Sie ging in ihrem Vortrag unter anderem auf den Breitbandausbau ein, auf den Klimaschutz, bei dem die Stadt noch viel zu bewältigen habe, sowie auf Einzelprojekte wie die Sanierung des Schulhofs im Schulzentrum oder aktuelle Erschließungen von Baugebieten.