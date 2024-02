TSG Bad Wurzach erreicht nächste Pokalrunde

Während die Herren der TSG Bad Wurzach ein spannendes Pokalspiel für sich entschieden, waren die Damen im Verbandsliga-Nachholspiel gegen den EKC Lonsee chancenlos.

Verbandsliga, Damen, Nachholspiel: EKC Lonsee - TSG Bad Wurzach Damen 6:2 (3356:3189 Punkte): Bereits das Wurzacher Anfangspaar geriet mit Zoe Sgryska (527:556) und Sabrina Costa (493:626) so hoch in Rückstand, dass eine Aufholjagd unmöglich erschien. In der Mitte konnten die Wurzacher zwar punkten, doch der große Rückstand war nicht aufzuholen. Gabriele Schnitzer punktete mit 525:512 und Julia Nachbaur mit 562:544. In der Schlussphase machten die Gegnerinnen nochmals Druck, sodass die Wurzacher auch dieser Begegnung unterlagen. Heike Dentler verlor mit guten 561:580 und Monika Rölz mit 521:538. Die Wurzacher Damen stehen nun auf dem fünften Tabellenplatz.

WKBV-Pokalspiel, Herren: FV Burgberg - TSG Bad Wurzach 3:5 (3384 : 3385): In dieser Begegnung auf sehr hohem Niveau entschied die allerletzte Kugel über Sieg oder Niederlage. Zu Beginn mussten die Wurzacher Federn lassen und gerieten mit Gerhard Weber (548:591) und Maximilian Model (560:558) mit 41 Holz in Rückstand. Die Wurzacher kämpften jedoch weiter, auch wenn Benedikt Baur beim 562:597 nochmals Holz abgeben musste. Pascal Dosch gelang es dann mit dem Mannschaftsbestergebnis von 580:534 den Rückstand auf 30 Holz zu reduzieren und den ersten MP zu gewinnen. Im Schlussduell holte Tobias Müller trotz eines 569:571 den sehr wichtigen zweiten MP, während Frank Gano einen Satzpunkt nach dem anderen gewann, seine Partie mit 566:533 nach Hause hole und so seiner Mannschaft den Sieg mit lediglich einem Holz Vorsprung sicherte.

Regionalliga Oberschwaben/Zollern, Herren, Nachholspiel: SKC Vilsingen 2 - TSG Bad Wurzach 2 3:5 (3187:3266): Auch die zweite Herrenmannschaft lag lange zurück und konnte erst in der Schlussphase das Spiel drehen. Nach der Starterpaarung mit Arnold Zapf (534:554) und Fabian Lang (549:577) lagen die Wurzacher mit 48 Holz in Rückstand. In der Mitte konnten die Wurzacher den Rückstand auf 18 Holz reduzieren. Frank Gano punktete mit 555:508 und Josef Häusle unterlag knapp mit 496:513. Im letzten Durchgang gewann Tobias Müller sein Duell deutlich mit 557:502 und auch Pascal Dosch zeigte sich beim 575:533 in guter Verfassung. Die Wurzacher Zweite hat sich durch diesen Sieg auf den zweiten Tabellenplatz geschoben.

B-Seniorenspiel in Bad Wurzach: Die Wurzacher Senioren platzierten sich nach einer starken Saison auf dem ersten Rang der Oberliga Südwürttemberg. Am Sonntag fand die letzte Begegnung statt und die Wurzacherer fuhren wenig überraschend einen weiteren Sieg ein. Damit wurden sie nicht nur Meister in der Oberliga, sie steigen auch in die Verbandsliga Südwürttemberg auf. Es spielten Arnold Zapf (580), Georg Staudt (522), Josef Häusle (575) und Walter Staudt (500).

Die diesjährige Stadtmeisterschaft im Kegeln findet am 9. und 10. März statt. Veranstalter ist die TSG Bad Wurzach.