Bad Wurzach trauert um Hans-Martin Diemer. Der Gründer der Indien-Kinderhilfe Oberschwaben starb am 20. Februar im Alter von 80 Jahren.

Diemer kam 1986 nach Bad Wurzach, wo er bis zu seiner Pensionierung als Rektor der Grund- und Hauptschule tätig war. Noch viel größer aber war sein Wirken als Gründer und Vorsitzender der Indien-Kinderhilfe Oberschwaben. 1988 gegründet leitete er den Verein bis zu dessen Auflösung 2023.

Vom Elend schockiert

Sein Engagement für den Subkontinent und dort vor allem für ausgebeutete und misshandelte Kinder begann aber schon viel früher. 1978 reiste er erstmals nach Mumbai (damals hieß es noch Bombay), um dort zwei Kinder zu adoptieren. Vom Elend in dieser Stadt war er so schockiert, dass er beschloss, in diesem Land den Ärmsten der Armen zu helfen.

Mit Unterstützung der katholischen Schwester Shalini und ihres Ordens organisierte er die Hilfe vor Ort, die er anfangs alleine, dann nach und nach mit Freunden in Koffern voll mit Kleidung und Medikamenten, manchmal auch mit Süßigkeiten in das Land brachte. Schon in diesen ersten Jahren erhielt er zu Hause viele Spenden. Quittungen dafür konnte er als Privatmann aber nicht ausstellen, und so gründete er Ende 1988 mit einigen Mitstreitern in Bad Wurzach den Verein Indien-Kinderhilfe Oberschwaben .

Riesige Menge an Spenden

Mehr als 1,3 Millionen Euro an Spendengelder kamen im Lauf der Jahre zusammen. Eingesetzt wurden sie in zahlreichen Hilfsprojekten in ganz Indien, teilweise aber auch im benachbarten Nepal, in Afrika und im Nahen Osten. Schulen, Kinderheime und Frauenhäuser wurden gebaut und unterstützt.

Die Salvatorianerinnen waren ihm dabei in Indien eine große Hilfe, später arbeitete der Verein mit Misereor zusammen. Etwa 30 Mal reiste der aus dem Landkreis Rottweil stammende Diemer selbst nach Indien, um nach dem Rechten zu sehen. Mehrfach traf er dabei auch die Friedensnobelpreisträgerin Mutter Teresa.

Der jährliche Basar

Zu Hause organisierte der fest in seinem Glauben verwurzelte Hans-Martin Diemer mit vielen Helferinnen und Helfern den jährlichen Basar, erst im Leprosen-, später in Pius-Scheel-Haus, hielt selbst Vorträge, brachte Referenten nach Bad Wurzach, „trommelte“ immer und überall für seinen Verein.

„Lebenskraft, Begeisterung und Leiden“, habe Hans-Martin Diemer eingebracht, würdigte sein Stellvertreter im Verein, Karl Guter, dieses Lebenswerk, als es beendet werden musste. Er sei nicht nur Gründer des Vereins, sondern auch dessen Zentrum vom ersten bis zum letzten Tag gewesen. 2023 musste Diemer schweren Herzens seinen Verein auflösen, da sich für ihn als Vorsitzendem kein Nachfolger fand.

Um Diemer trauern seine Frau Regina, ihre fünf Kinder und deren Familien sowie viele Weggefährten, Freunde und ehemalige Kolleginnen und Kollegen.

Abschiedsgebet, Requiem

Abschiedsgebet ist am Dienstag, 27. Februar, um 19 Uhr in der Bad Wurzacher Pfarrkirche St. Verena. Das Requiem für Hans-Martin Diemer wird am Freitag, 1. März, um 15 Uhr in St. Verena gehalten. Anschließend findet die Beisetzung auf dem Friedhof am Gottesberg statt. In der Todesanzeige bittet die Familie statt Blumen um Spenden an den weltweit tätigen Orden der Salvatorianerinnen.