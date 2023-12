Traditionelles Silvesterkonzert in St. Verena Bad Wurzach

Bad Wurzach

Traditionelles Silvesterkonzert in St. Verena Bad Wurzach

Bad Wurzach / Lesedauer: 1 min

Freuen sich auf das Silvesterkonzert in bad Wurzach (von links): Martin Schad, Hermann Ulmschneider und Robert Häusle. (Foto: U. Gresser )

Bereits zum 15. Mal findet am Silvesternachmittag um 16 Uhr das Konzert zum Jahreswechsel in der Besetzung mit zwei Trompeten und Orgel in der katholischen Pfarrkirche St.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 16:39 Von: sz