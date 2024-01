Topspiel zum Jahresauftakt

Jahresauftakt für die TSG Bad Wurzach: Sieben Kegelteams der Allgäuer sind am Wochenende im Einsatz. Ihren Siegeszug fortsetzen möchten die Herren in der Oberliga Südwürttemberg. Bisher hat die TSG alle acht Partien gewonnen und gastiert am Samstag um 15 Uhr beim Tabellendritten KV Gammelshausen.

Ebenfalls am Samstag aktiv sind zwei weitere Bad Wurzacher Herrenmannschaften. Sowohl die Herren 2 (12.30 Uhr) als auch die Herren 3 (9 Uhr) treten beim SKC Berg an.

Heimspiel gegen den Tabellenletzten

Vor einer Pflichtaufgabe stehen die Damen in der Verbandsliga Württemberg. Auf der heimischen Anlage erwartet die TSG am Samstag um 16 Uhr den Tabellenletzten SC Hermaringen. Zwei Stunden zuvor startet die gemischte Mannschaft mit dem Heimspiel gegen die KSG Mengen-Sigmaringen.

Die Herren 4 empfangen am darauffolgenden Sonntag um 14.30 Uhr die SG Aulendorf. Für die Herren 5 steht ab 12 Uhr zu Hause das Duell mit dem KSC Ravensburg an.