Die Theatergruppe Hauerz ist auch nach Corona ihrer fast 40-jährigen Tradition treu geblieben: Sie präsentierte in vier gut besuchten Aufführungen mit der Kriminalkomödie „Ein mörderisches Spiel“ in drei Akten von Gerhard Riedl „kein reines Lustspiel und damit unsere Art von Theater“, wie Irene Brauchle im Interview betonte.

„Von den Zuschauern bestärkt werden wir unseren eigenen Stil fortsetzen und haben für 2024 schon einige Stücke in der engeren Auswahl“, so das Versprechen und die Aussicht der Leiterin der Theatergruppe.

Die Besetzung

Ein weiterer „Vater des Erfolgs“ war auch diesmal die treffliche Besetzung der sehr unterschiedlichen Rollen: Die in sich ruhende Hotelbesitzerin (Angelika Treuer), der genervte Portier (Corvin Frey), die manchmal begriffsstutzige Servicekraft (Gudrun Weiß), der selbstbewusste Geschäftsmann (Raphael Kroll), wie gleichermaßen seine Ehefrau (Elvira Vogel-Gutschi), die fesche „Sekretärin“ (Marion Kroll), mit bestem Akzent der Künstler (Jan Gapp) und schließlich der zwielichtige Chauffeur (Ulrich Rettenmaier) . Kleine Pannen, wie ein lockeres Kabel am Telefon oder eine verrutschte Perücke, wurden souverän überwunden, goutiert von einem schmunzelnden Publikum.

Die Herausforderung

Auch das Stück selbst fasziniert mit seinem Touch zu Agatha Christie und ihrem „Hercule Poirot“. Zudem bewältigt die Technik immer mehr die akustischen Herausforderungen in der großen Halle: So ist das Gesprochene auf der Bühne auch in den hinteren Reihen hörbar, wie Zuschauer bestätigten.

Für Irene Brauchle also „insgesamt wirklich eine tolle Leistung, die Dank und Anerkennung verdient“. Dies insbesondere für Markus Brauchle, der seit 25 Jahren aktiv dabei ist, und „als Lohn für alle“ wird bald ein Ausflug organisiert.