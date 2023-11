Arnach fordert seit vielen Jahren ebenso engagiert wie vergebens Tempo 30 auf seiner Ortsdurchfahrt. Nun gibt es ein Gutachten, dessen Ergebnisse eine wichtige Argumentationshilfe für die Arnacher sein können.

Das sogenannte Sicherheitsaudit ließ der Arnacher Michael Schuchert auf eigene Kosten anfertigen. Dafür sitzt er sozusagen an der Quelle, ist er doch Geschäftsführer des Kemptener Ingenieursbüros Koch, das sich unter anderem auf solche Audits spezialisiert hat. Das Gutachten, dessen Kosten er auf 6000 bis 7000 Euro taxierte, stellte Schuchert am Montagabend im Ortschaftsrat vor. Groß war das Interesse. Etwa ein Dutzend Bürger fand sich im Rathaus ein und diskutierte im Anschluss engagiert.

3500 Fahrzeuge pro Tag

In Arnach kreuzen sich zwei Landstraßen. Die L265 kommt aus Richtung Kißlegg und Immenried und führt zur B465. Die L317 schafft von Arnach über Eintürnen eine Verbindung über Wolfegg ins Schussental und nach Bad Waldsee. Schucherts Gutachten spricht von rund 3500 Fahrzeugen pro Tag, darunter etwa 240 Lkw, von denen viele diese Landstraßen nutzen, um die mautpflichtige Bundesstraße umgehen. Ortsvorsteher Michael Rauneker erwähnte auch noch die 70 Busse, die täglich am ZOB abfahren.

Die Darstellung des Ist-Zustands und die daraus abzuleitenden Gegenmaßnahmen im Sicherheitaudit führen nichts auf, was die Arnacher nicht schon seit vielen Jahren wissen. Jetzt freilich haben sie es von einem Expertenbüro schriftlich.

Lkw auf dem Gehweg

„Die Ortsdurchfahrt taugt nicht für diesen Verkehr“, fasste es Schuchert zusammen. Die Straße ist maximal sechs Meter breit, „ein Begegnungsverkehr zweier Lkw ist nicht möglich“. Also weichen diese in diesem Fall auf den Gehweg aus, der nirgends eine sogenannte Hochborde hat. Teilweise gibt es überhaupt keine Gehwege, wo es sie gibt, sind sie meist zu schmal.

Auch fehlende Querungshilfen für Fußgänger und Radfahrer wie Fußgängerampeln oder Zebrastreifen bemängelt das Sicherheitsaudit. Hinzu kommt, was freilich nicht zu ändern ist, eine sehr kurvenreiche und damit letztlich nicht nur an Einmündungen unübersichtliche Ortsdurchfahrt.

Was getan werden sollte

Als Maßnahmen wären möglich: Tempo 30 in der kompletten Ortsdurchfahrt, mehr Querungshilfen und eine Lkw-Maut auch auf Landstraßen, damit der Schwerlastverkehr erst gar nicht über Arnach ausweicht. Schuchert empfiehlt ebenso bauliche Maßnahmen an den Ortseinfahrten, um schon dort für ein Abbremsen der Fahrzeuge zu sorgen. Der Experte wäre auch dafür, dass in Navis angezeigt wird, dass es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Engstelle handelt, die (in Richtung Eintürnen) auch große Steigungen beinhaltet.

Hunderte Kinder unterwegs

Der derzeitige Zustand ist gefährlich, war man sich im Ortschaftsrat und in der Zuhörerschaft einig. Für Auto-, Bus- und Brummifahrer ebenso wie für Fußgänger und Radler. Rauneker erinnerte in diesem Zusammenhang auch daran, dass an Schultagen rund 250 Kinder zum Bildungszentrum und weitere etwa 100 zur Bushaltestelle unterwegs sind. „Ich bin froh, dass meine Kinder es überlebt haben“, drückte ein Zuhörer es mit drastischen Worten aus.

Was in dem Sicherheitsaudit nicht berücksichtigt wird, ist der Verkehrslärm. Ist er stark genug, könnte man über einen Lärmaktionsplan eine Tempo-30-Zone einführen. Und für das Einführen von Tempo 30 in Arnach waren alle im Sitzungssaal, wie eine spontane Umfrage ergab.

Mit dem Sicherheitsaudit in der Hand wollen die Arnacher nun noch mehr Druck auf allen Ebenen ausüben, um die Geschwindigkeitsbeschränkung zu erreichen. „Keine Behörde kann sich nun noch wegducken und sagen, sie wisse von nichts“, so Michael Schuchert.

Rauneker hört auf

Seit 2012 ist Michael Rauneker Ortsvorsteher von Arnach. Nach der Kommunalwahl im Juni 2024 soll Schluss sein. Das erklärte der 69-Jährige am Rande der Ortschaftsratssitzung am Montag.