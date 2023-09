Der geplante Windpark Hummelluckenwald zwischen Arnach und Eintürnen ist Thema einer Infoveranstaltung am 22. September in Bad Wurzach. Das kündigen die Projektträger Energiequelle und Laoco an.

An diesem Freitag wird es im Kurhaus nicht, wie erwartet, eine große Veranstaltung geben. Die potenziellen Investoren kündigen stattdessen sogenannte moderierte Führungen für Kleingruppen durch einen „Marktplatz der Informationen“ an, für die man sich anmelden muss. Dafür gibt es mehrere Termine: Um 12.30 Uhr, um 14.30 Uhr, um 16.30 Uhr und um 18.30 Uhr beginnen die jeweils 90–minütigen Führungen.

Teilnahme reglementiert

Der Zugang ist nicht nur durch die Anmeldung reglementiert. Eingeladen seien ausschließlich Einwohner der Bad Wurzacher Großgemeinde, heißt es in der Information von Energiequelle und Laoco. Bei der Anmeldung müssen Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse angegeben werden. Die Anzahl Personen pro Gruppe ist zudem auf 25 begrenzt. Insgesamt können sich also 100 Menschen informieren.

Anmeldungen sind bis 15. September möglich auf der Projekthomepage www.energiequelle.de/hummelluckenwald oder telefonisch unter 0361/77519110. Mit der Anmeldung können auch schon Fragen gestellt werden.

Das ist geplant

Die Investoren planen den Bau von drei Windkraftanlagen (WKA) vom Typ V172 des Herstellers Vestas mit einem Rotordurchmesser von 172 Metern und einer Nabenhöhe von 175 Metern im Hummelluckenwald zwischen Arnach und Eintürnen. Die Gesamthöhe beträgt damit 261 Meter. 5000 Quadratmeter Wald müssten je WKA gerodet werden, davon nach Betreiberangaben 3500 bis 4000 Quadratmeter dauerhaft.

Laoco und Energiequelle haben ihre Pläne bereits in mehreren Ortschaftsräten sowie im Gemeinderat vorgestellt. Die beiden Firmen beabsichtigen auch den Bau von WKA im Bereich von Wolfegg–Alttann an der Gemeindegrenze zu Eintürnen.

Kritik am Projekt

Vor allem der Verein Landschaftsschützer Oberschwaben–Allgäu übt heftige Kritik an den Vorhaben. Neben gesundheitlichen Aspekten führt der Verein die Nähe zum Wurzacher Ried an. WKA würden nach seiner Meinung das Europadiplom des Naturschutzgebiets gefährden. Der dafür zuständige Europarat hat sich dazu trotz mehrerer Anfragen auch der „Schwäbischen Zeitung“ bislang noch nicht geäußert.

Vereinsvorsitzender Reinhold Mall hatte im Gemeinderat darum gebeten, dass die Stadt auf die Betreiber einwirken möge, die Landschaftsschützer an der Infoveranstaltung auch ein Rederecht einzuräumen. Dieser Bitte wurde von den Betreibern nun nicht entsprochen. „Wir haben bei ihnen auch direkt einen eigenen Stand gefordert, aber wir kommen wohl nicht zum Zuge“, so Mall nun auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“.