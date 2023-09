Super-Saison

Besucherrekord im Hauerzer Freibad

Bad Wurzach / Lesedauer: 1 min

Im Freibad Hauerz war in dieser Saison mächtig viel los. (Foto: Gisela Sgier )

So viele Menschen wie noch nie kamen diesen Sommer in die Anlage in der Bad Wurzacher Ortschaft.

Veröffentlicht: 23.09.2023, 16:00 Von: Steffen Lang