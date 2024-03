Straßensperrung wegen Amphibienwanderung

Die Gemeindeverbindungsstraße Bad Wurzach-Wengenreute wird in den kommenden Wochen in einzelnen Nächten von 19 bis 6.30 Uhr vor und nach dem Beckenweiher für den öffentlichen Verkehr gesperrt. „Grund ist die regelmäßig im Frühjahr stattfindende Amphibienwanderung zum Beckenweiher“, so Sabrina Schiller vom Naturschutzzentrum Wurzacher Ried.

„Wenn die Nachttemperaturen über fünf Grad liegen, Regenwetter herrscht und die Dämmerung eintritt, kommen Kröten, Frösche und Molche aus ihren Verstecken und wandern vom Winterquartier ins Laichgewässer. Eines davon ist der Beckenweiher zwischen Bad Wurzach und Wengenreute.“ Direkt neben dem kleinen Weiher verläuft allerdings die Gemeindeverbindungsstraße. „Diese durchschneidet den Weg der Amphibien und wird oft zur tödlichen Falle für Hunderte Kröten, Molche und Frösche.“

Um dies zu vermeiden, wird während der Hauptwanderzeit, die in den nächsten Tagen voraussichtlich einsetzen wird, die Straße zeitweilig gesperrt. Das Naturschutzzentrum bittet hierfür um Verständnis, heißt es in einer Pressemitteilung.