Sternsinger aus St. Verena sind wieder unterwegs

Von Dienstag bis Samstag, 2. bis 6. Januar, sind jeweils nachmittags wieder Jungen und Mädchen als Sternsingerinnen für die Pfarrgemeinde St. Verena in den Straßen der Stadt unterwegs:

Am Dienstag: Sonnentau- und Enzianstraße, Heidekraut-, Trollblumen und Wiesenweg und in der Kirchbühlstraße, Riedhalde, Lerchen- und Amselweg. Dazu im Friedhofweg und dem vorderen Teil der Achbergstraße. In Reischberghalde und Ziegelwiese. Plus „Mösle-Berg-Reute-Herrgotts-Truschwende“ und Albers. Am Mittwoch: In den Gebieten Gottesberg und Innenstadt. Am Donnerstag: Im Gebiet „Kiefer-Maxhof-Rösler-Obergreut-Wiesen-Merk-Reinstein“ und im Fasanen-, Zaunkönig-, Birkhahnweg. Und das Gebiet Siedlung (ab Biberacher Straße). Am Freitag sind dann die Bereiche Breite und Reischberg(höhe) dran.

Die Sternsinger tun dabei ihr Möglichstes, um die aufgeführten Bereiche zu bewältigen. Doch es kann sein, dass nicht alles geschafft wird. Außerdem soll die Laufzeit von maximal vier Stunden pro Tag eingehalten werden.

Am Samstag, den 06. Januar kehren die Sternsingerinnen von St. Verena um 10.30 Uhr zum Gottesdienst zurück.