In der Führungsriege des Heilbäderverbands Baden-Württemberg befindet sich Bad Wurzachs Bürgermeisterin Alexandra Scherer. Das gab sie in der jüngsten Sitzung des Ratsausschusses für Verwaltung und Soziales bekannt. Das Stadtoberhaupt thematisierte außerdem die Heimatpflege und die Städtische Galerie.

Der Verein AG Heimatpflege im Württembergischen Allgäu tagte kürzlich in Bad Wurzach. In diesem Zusammenhang rief Scherer im Ratsausschuss jeden zur aktiven Mitarbeit auf. Wer Interesse habe, könne sich gerne an sie wenden, sie vermittle dann den Kontakt zum Heimatpflege-Verein.

Der Dank der Stadt

Scherer dankte in der Sitzung am Montagabend auch nochmals der bisherigen Leiterin der Städtischen Galerie, Rosemarie Stäbler. Sie hat mit der jüngsten Vernissage dieses Ehrenamt, das sie 26 Jahre ausgeübt hat, niedergelegt. Ihre Nachfolgerinnen sind Christine Linge und Doris Schäfer. „Bei ihnen ist unsere Galerie in besten Händen“, ist Scherer überzeugt.

Bei der Mitgliederversammlung des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg standen Vorstandswahlen an. Dabei wurde Bürgermeister Fritz Link (Königsfeld) im Amt des Präsidenten bestätigt. Auch die Bürgermeister Peter Diesch (Bad Buchau) und Klaus Detlev Huge (Bad Schönborn) wurden als Vizepräsidenten wiedergewählt. Zum elfköpfigen Vorstand gehört weiterhin auch Alexandra Scherer. Sie ist damit die einzige Frau im Führungsgremium.

Großes Branchentreffen

Anlässlich des jährlichen Branchentreffens kamen mehr als 60 Vertreter der Heilbäder und Kurorte Baden-Württembergs sowie deren Geschäftspartner aus dem Erholungs- und Gesundheitsbereich zusammen, berichtet der Heilbäderverband in einer Pressemitteilung.

In den vergangenen Jahren sei, bedingt durch die Corona-Pandemie und die Energiekrise, die Situation für die Tourismusorte sowie deren Einrichtungen zunehmend schwieriger geworden, heißt es darin weiter. So kämpften laut einer Umfrage des Verbandes die Thermen im Land anhaltend mit den Auswirkungen der vielfältigen weltweiten Krisen. Im Schnitt liegen die Besuchszahlen um 17 Prozent niedriger als vor der Pandemie.

Die Rolle des Klimas

Als ein Grund dafür werde in der Umfrage das Wetter von den Thermenbetreibern genannt. Dabei gingen fast alle Umfrageteilnehmer vor dem Hintergrund der geänderten klimatischen Bedingungen von Veränderungen für den Thermenbetrieb aus. Vor allem würden aufgrund steigender Temperaturen geringere Gästezahlen befürchtet. Hitzebedingte Anpassungen wie Beschattung oder Abkühlungsmöglichkeiten würden daher als notwendig erachtet.