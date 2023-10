Kleiner Verein, großer Erfolg: Senseable Art aus Haidgau hat einen „Via“ des „Verbands unabhängiger Musikunternehmer*innen“ (VUT) gewonnen. Ausgezeichnet wurde in der Kategorie „Bestes Experiment“ das Rap-Projekt „Sprich mit mir“. Dieses hat der Verein zusammen mit der UK-Theatergruppe der Stiftung des Körperbehindertenzentrums Oberschwaben (KBZO) verwirklicht.

Der „Via“ (VUT Indie Awards) ist nach eigener Darstellung der erste und einzige Kritikerpreis der unabhängigen Musikbranche. Die Preise für unabhängige Großartigkeit werden aufgrund von Qualität, Originalität und Neuartigkeit verliehen ‐ unabhängig vom kommerziellen Erfolg.

Synthetische Stimmen

In dem Projekt „Sprich mit mir“ geben junge Menschen von 15 bis 26 Jahren, die nicht sprechen können, über von einem Computerprogramm geschaffene Stimmen offen und berührend Einblick in ihre Gefühlswelt. Unterlegt ist das Video mit Hip-Hop-Rhytmen. Zu sehen ist es auf Youtube, wo es bereits mehr als 20.000 Aufrufe hatte.

Vorsitzender von Senseable Art ist der Haidgauer Tobias Langlois. Er gründete den Verein im Dezember 2021. „Wir haben nur wenige Mitglieder. Vereinsziel ist es, ein Netzwerk aus Therapeuten und Künstler zu bilden. Wir arbeiten dabei rein spendenbasiert“, erklärt er. Barrieren für und Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung sollen abgebaut werden. „Wir wollen nicht sagen, wir brauchen’s und wollen’s, sondern wir wollen machen.“

In Medien verpackt

Mit Projekten wie „Sprich mit mir“ wollen Langlois und das KBZO, in dem der Vereinsvorsitzende als Ergotherapeut arbeitet, auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Die Idee dabei ist, die Botschaft in Medien zu verpacken, die von vielen konsumiert werden. In Musikvideos wie dem nun ausgezeichneten zum Beispiel.

Anfang 2022 wurde „Sprich mit mir“ als Vision geboren. Als neuer Verein sei es schwierig gewesen, Fördermittel dafür zu bekommen, erinnert sich Langlois. „Wir sind ,Demokratie leben’, der Bürgerstiftung Ravensburg und der Bürgerstiftung Weingarten sehr dankbar, dass sie von unserem Projekt dann so überzeugt waren, dass sie es bezuschussten.“

Mit den Augen steuern

Tobias Langlois und die UK-Theatergruppe des KBZO unter Leitung von Thorsten Mühl, Moritz Herz und Timo Baumeister waren die treibenden Kräfte des Projekts. UK steht dabei für unterstützte Kommunikation, also den Einsatz von computererzeugten synthetischen Stimmen. Der Sprachcomputer, ein sogenannter Talker, wird dabei mit den Augen gesteuert. Für „Sprich mit mir“ gewannen Langlois und Mühl dann auch den Weingartener DJ Caspa (Ulrich Beller).

Ein Sprachrohr gefunden

Die allerwichtigsten Mitwirkenden sind freilich die Jugendlichen selbst. „Sie haben sich in der Corona-Zeit mit ihrem Leben auseinandergesetzt, haben sich über ihre Belange, Ängste, Wünsche und Sorgen mit ihren Eltern unterhalten und schließlich die Texte darüber weitgehend selbst geschrieben. Offen und ohne Tabus. Das ist beeindruckend“, sagt Tobias Langlois. „Es war, als ob sie nur darauf gewartet haben, ein Sprachrohr zu finden.“

Und warum Rap? „Das ist die Musik der Jugend. Es ist daher authentisch“, erklärt Langlois. „ Kernthema des Raps ist es, laut zu sein, zu provozieren, auf Missstände hinzuweisen.“

Ein spezieller Gast

Ein Dreivierteljahr haben die Arbeiten an dem Musikvideo gedauert. Im Oktober vergangenen Jahres wurde es auf dem Skateplatz in Weißenau gedreht. Regie führte der Ravensburger Videoproduzent Johannes Knott. „Der Drehtag war eine einzige Party“, erinnert sich Langlois. „Live-Musik von DJ Caspa, Breakdancer der ATHF Crew aus Biberach, Drohnenflieger, Setfotograf, Skater, Scooterfahrer und eine Horde an Supporter waren da.“ Special Guest war Markus Ewald, ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Weingarten, der selbst seit einem schweren Unfall auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Das Video entstand aus mehreren Gründen in Schwarz-weiß. „Die Farblosigkeit lenkt die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche, nämlich die jungen Menschen und ihre Texte. Außerdem lehnt es sich an die Anfangszeiten des Hip-Hop an, als viele Videos schwarz-weiß gedreht wurden. Und letztlich ist das Fehlen der Farbe auch ein beruhigendes Element bei den vielen schnellen Schnitten“, so Langlois.

Von Juror vorgeschlagen

Das Video fand viel Beachtung. „Hip-Hop-Magazine berichteten davon ebenso wie der Musiksender MTV“, erzählt der Haidgauer stolz. Und so muss auch ein Juror der Via-Awards davon erfahren haben. Denn für die Preise kann man sich nicht selbst bewerben, sondern muss von einem Juror vorgeschlagen werden. „Allein das war für uns schon wahnsinnig toll“, sagt Langlois.

Ende September war die Preisverleihung. Dazu hatte der VUT ins Theater „Schmidts Tivoli“ auf der Reeperbahn in St. Pauli eingeladen. Tobias Langlois wurde dorthin von seiner Frau Stephanie als stellvertretender Vereinsvorsitzenden, Thorsten Mühl vom KBO und DJ Caspa begeleitet. „Wir hatten keine Ahnung, dass wir den Preis tatsächlich gewinnen würden“, erzählt Tobias Langlois. „Erst als der Laudator sprach, wurde uns das klar.“ Und, wen wundert’s, danach kochten die Emotionen über. Mit wackeligen Beinen und Tränen im Gesicht sei er auf die Bühne gegangen, erzählt Langlois, den man in Bayern als „g’standenes Mannsbild“ bezeichnen würde.

Kleine Awards gebastelt

Riesig sind die Freude und der Stolz natürlich auch bei den jungen Menschen des KBZO. „Mit ihnen feiern wir noch ein großes Fest, bei dem alle kleine Via-Awards überreicht bekommen werden, die wir gebastelt haben“, erzählt Langlois.

„Ein starkes Statement für echte Inklusion“ sei der Preis, so der Haidgauer. Auch die eigentlich diverse und bunte Musikbranche sei in dieser Hinsicht noch eine Baustelle. Inklusion ist nichts, was von oben angeordnet werden kann, ist Langlois’ Überzeugung. „Inklusion im Alltag entsteht durch Begegnung, und das treibt uns an, weiterhin solche Projekte zu machen“, blickt er schon in die Zukunft.