Sprachkurse starten bei der VHS Bad Wurzach

Ab September und Oktober starten die neuen Sprachkurse in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch an der Volkshochschule Bad Wurzach. Ab Dienstag, 19. September, startet Deutsch als Fremdsprache A1 (zehn Termine) und Englisch — Noch mal von vorne anfangen (elf Termine). Am Mittwoch, 20. September, startet Spanisch für Anfänger — A1 (zwölf Termine) und Spanisch für Fortgeschrittene — B1 (zwölf Termine), ab Dienstag, 10. Oktober, gibt es Französisch „After Work“ für Anfänger mit geringen Kenntnissen (acht Termine). Anmeldungen bei der VHS Bad Wurzach, Rathaus, Marktstraße 16 in Bad Wurzach, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, Donnerstag, 14 bis 17 Uhr, Telefon 07564/302110, Mail an [email protected], und unter www.vhs–bad–wurzach.de