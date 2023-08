Spaziergang zu barocken Stätten

„Barock verblüfft — Verborgenes entdecken“. Nach diesem Motto begeben sich Teilnehmer im Rahmen der BAROCKwoche gemeinsam mit Stadtführer Peter Koerver am Mittwoch, 16. August, von 15.30 bis 17.30 Uhr auf einen rund 2,5 Kilometer langen Spaziergang zu den verborgenen Stätten Bad Wurzachs. Verschiedene Stationen werden dabei entdeckt, wie die zum früheren Krankenhaus gehörige Kapelle. Die 1712 errichtete Kapelle auf dem Gottesberg birgt ihre eigenen Geheimnisse. Weitere Informationen und Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf für fünf Euro in der Bad Wurzach Info, Rosengarten 1, per Mail an [email protected] oder unter der Telefonnummer 07564 302150.