Der Bau geht gut voran. Vier Wochen nach dem Start der Arbeiten am neuen Firmenstandort von Zweiradsport Geyer in der Bad Wurzacher Ziegelwiese ist Stefan Geyer „sehr zufrieden“.

Die Bodenplatte ist verlegt, das Kellergeschoss wächst in die Höhe. „Wenn es so weitergeht, könnten wir kommendes Jahr beim Fit-Fun-Shoppingtag vielleicht schon Einweihung feiern“, so Stefan Geyer am Freitag beim symbolischen Spatenstich im Gewerbegebiet.

Jahrelange Gespräche

Bis zu diesem kleinen Festtag war es ein langer Weg, wie Bürgermeisterin Alexandra Scherer erzählte. Seit ihrem Amtsbeginn 2019 laufen die Gespräche zwischen Unternehmen und Stadt, doch bereits unter ihrem Vorgänger Roland Bürkle hatte man sondiert. Bald habe sich die Ziegelwiese als Wunschstandort des Unternehmens herausgestellt, und das hätten die Geyers dann auch „sehr nachdrücklich“ vertreten, so Scherer.

Doch dazu musste die Stadt erstmal überhaupt ein Gewerbegebiet als Erweiterung der bestehenden Ziegelwiese schaffen. Viele Gutachten waren nötig, viel Planungsarbeit musste von der Verwaltung geleistet werden. Im März 2023 konnte schließlich das Unternehmen Max Wild mit der Erschließung beginnen. Sie wird im kommenden Monat mit dem Aufbringen der Teerdecke auf die neue Zufahrtsstraße beendet werden.

Spezialtiefbau nötig

Erschwerend kam die Auflage hinzu, einen Stauraumkanal zur Ach auf der gegenüberliegenden Seite der Bundesstraße zu bauen. Dazu musste die B465 unterquert werden.

Das war schon im Bereich des Spezialtiefbaus. Da war zentimetergenaues Arbeiten nötig, sagte Scherer.

Entlang der B465 liegen schließlich auch andere Leitungen wie Breitband und Kanal.

Die Mühe habe die Stadt aber gerne auf sich genommen, betonte die Bürgermeisterin. „Als Wirtschaftsstandort ist es uns sehr wichtig, Perspektiven für unsere lokalen Unternehmen zu schaffen.“ Daher habe man viele Hebel betätigt, um ein Unternehmen, das auch Natur- und Klimaschutz verkörpere, am Ort halten zu können.

Der Dank von Geyer

Stefan Geyer dankte dafür der Stadt ausdrücklich, ebenso dem „stets verlässlichen“ Landtagsabgeordneten Raimund Haser (CDU) für die ELR-Förderung des Landes. Überhaupt sei solch ein Projekt nicht möglich ohne das Engagement aller Beteiligten. So galt sein Dank auch den Firmen „Fritschle baut“, Max Wild, Baugrund Süd und Steuerberatung Salzgeber für deren „Partnerschaft und Vertrauen in unsere Vision“. Auch sein ganzes Team von Zweiradsport Geyer sei mit Ideen und Engagement dabei, freute sich der Firmenchef, der auch seiner Ehefrau Steffi Dank sagte.

„Zweiradsport Geyer bleibt ein Bestandteil der Stadt“, betonte Stefan Geyer. Seit 1982 gibt es den Familienbetrieb in der Riedstadt. Damals übernahmen Josef und Klara Geyer „Bauers Radladen“ dort, wo sich heute das Casa Rossa befindet. Vier Jahre später zog er an den heutigen Standort in der Gartenstraße. Doch dort wurde es schnell eng. 1992 wurde dort daher neu gebaut, 2006 nochmals erweitert, dann sogar ein Container aufgestellt. Zuletzt nutzte man zunächst den leerstehenden Edeka-Markt, derzeit den ehemaligen Fähndrich-Laden als provisorisches Lager.

Das wird entstehen

Auf einer Grundfläche von 2200 Quadratmetern wird ein fast 1400 Quadratmeter großer Bike-Showroom, also der Verkaufsraum, entstehen. Platz finden in dem zweistöckigen Gebäude in Hanglage, in dem es auch Zwischenebenen geben wird, außerdem ein Anlieferungsbereich, ein Lager, eine Werkstatt, Büros und Sozialräume.

Auf dem Flachdach wird eine PV-Anlage installiert, die Strom liefert für eine Wärmepumpe. Gebaut wird im KfW-40-Standard mit einem Holztragwerk, auf dem Sandwichplatten befestigt werden. Vor dem Gebäude entstehen 35 Pkw-Stellplätze, außerdem E-Ladesäulen und natürlich auch Radstellplätze.

Alles in allem werde es „ein Ort der Begegnung für Jung und Alt, ein Ort des Austauschs und der Begeisterung für den Radsport“, so Geyer.