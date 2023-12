Am 9. Juni kommenden Jahres ist Wahltag. Die Bürger werden dann neben der Zusammensetzung des Europaparlaments auch über die des Kreistags und der Gemeinde- und Ortschaftsräte zu entscheiden haben.

Mittlerweile haben, mit einer Ausnahme, alle Parteien und Wählervereinigungen in Bad Wurzach mit der Kandidatensuche begonnen. 2019 traten CDU, Freie Wähler und Mir Wurzacher an. Fürs kommende Jahr haben die wiederbelebten beziehungsweise neu gegründeten Ortsverbände der SPD und von Bündnis 90/Die Grünen ihre Teilnahme an der Wahl angekündigt. Trotzdem könnte es sein, dass nur vier Listen im Juni auf dem Wahlzettel zu finden sein werden. Denn die Mir Wurzacher haben sich noch nicht entschieden, ob sie antreten.

Empfohlene Artikel Gemeinderatswahl So verteilen sich die Bad Wurzacher Ratssitze auf die Ortschaften q Bad Wurzach

Die CDU

„Wir haben bereits mit der Kandidatensuche begonnen“, hatte Stadtverbandsvorsitzende Emina Wiest-Salkanovic im Juni berichtet und sich optimistisch gezeigt. „Es hat sich bis heute nichts geändert“, sagt sie nun. „Die Suche hält an, die Zuversicht ebenso.“

Im Gespräch sei man auch mit den derzeitigen Stadträten der CDU-Fraktion. Wie es bei ihnen mit der Bereitschaft weiterzumachen aussieht, mag Wiest-Salkanovic aber noch nicht verraten.

„Unser Ziel ist es, spätestens Ende Februar die Kandidaten zusammenzuhaben und dann zeitnah zu nominieren“, so die Vorsitzende. Die Kandidaten für die Kreistagswahl sollen bereits am 24. Januar offiziell aufgestellt werden. Hier bildet Bad Wurzach zusammen mit Kißlegg einen Wahlkreis.

Auf die Liste der Christdemokraten entfielen 2019 46,4 Prozent der Stimmen. Sie besetzt damit zehn der 22 Gemeinderatssitze.

Die Freien Wähler

Bereits erste Erfolge meldet Karl-Heinz Buschle. „Wir sind dran und haben nach einer ersten Versammlung erfreulicherweise schon Zusagen, auch aus ein paar Ortschaften.“ Buschle hat dabei „eine gewisse Parteienverdrossenheit“ festgestellt. Die kommt in seinen Augen der Freien Wählervereinigung zugute.

Eine zweite Versammlung planen die Freien Wähler im Dezember. Voraussichtlich in der zweiten Februarhälfte wollen sie ihre Gemeinderatsliste dann offiziell aufstellen.

Die Freien Wähler kamen 2019 auf 38,3 Prozent der Stimmen und gewannen damit neun Sitze, von denen derzeit einer (Haidgau) nicht mehr besetzt ist.

Die Mir Wurzacher

Derzeit sei noch nicht abschließend darüber entschieden, ob man wieder zur Gemeinderatswahl antritt, sagt Franz-Josef Maier. Auch auf einen Zeitpunkt, wann diese Entscheidung fallen soll, will er sich derzeit nicht festlegen.

Vor fünf Jahren erhielt die Liste der Mir Wurzacher 15,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit zogen drei ihrer Vertreter in den Gemeinderat ein.

Die SPD

Im wiederbelebten Ortsverband Bad Wurzach/Kißlegg ist man in der Riedstadt noch auf Kandidatensuche. „Es ist nicht ganz einfach. Interesse und Wille sind nicht so groß. Viele scheuen den zeitlichen Aufwand dieses Ehrenamts. Das ist schade“, sagt Vorsitzender Maurice Baumann.

Noch aber gibt er sich zuversichtlich, dass es gelingt, eine offene SPD-Liste aufzustellen. „Wir haben noch genug Zeit bis zum Meldeschluss.“

2019 trat die SPD nicht an. In der Ratsperiode zuvor hatte sie mit 5,1 Prozent der Stimmen einen Mandatsträger gestellt.

Die Grünen

„Ein paar Kandidaten haben wir schon“, sagt Rainer Deuschel, Vorstandsmitglied des Ortsverbands Kißlegg/Bad Wurzach. Aber natürlich sei man weiterhin auf der Suche. „Zwei oder drei Sitze“ im neuen Bad Wurzacher Gemeinderat seien das Ziel der Grünen.

Um gemeinsam mit Bürgern die wichtigsten örtlichen Zukunftsthemen zu erarbeiten, veranstaltet der Ortsverband in den kommenden Wochen drei Workshops im „Casa Rossa“ in Bad Wurzach.

Am 2. Dezember von 10 bis 13 Uhr heißt das Thema „Besser leben in Bad Wurzach“. Am 9. Dezember von 14 bis 17 Uhr geht es um „Bad Wurzach - klimagerecht“. Mitte Januar ist die Bundestagsabgeordnete Anja Reinalter zu Gast und spricht über „Lust auf Politik“. „Ziel der Veranstaltungen ist es auch, Personen anzusprechen und zu motivieren, bei der kommenden Kommunalwahl zu kandidieren“, sagt Deuschel. Anfang Februar wollen die Grünen ihre Gemeinderatsliste offiziell aufstellen.

Zuletzt hatte 2009 ein Grün-Offene Liste in Bad Wurzach kandidiert. Sie erreichte 7,6 Prozent der Stimmen und gewann damit einen Ratssitz.