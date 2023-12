So hat das Hallenbad Bad Wurzach zwischen den Jahren geöffnet

Ob leidenschaftlicher Sportschwimmer, entspannter Freizeitschwimmer oder Badeliebhaber - im Bad Wurzacher Hallenbad sind Groß und Klein genau richtig. Das Schwimmbad unterhalb des Kurgebiets Reischberg bietet die ideale Umgebung, um Schwimmfertigkeiten zu verbessern oder einfach nur Spaß im Wasser zu haben. Zur Entspannung können sich die Badegäste im Dampfbad verwöhnen lassen. Einfach vorbeikommen und all diese vielfältigen Möglichkeiten genießen, die das Hallenbad zu bieten hat, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Öffnungszeiten über Weihnachten und den Jahreswechsel sind wie folgend aufgelistet: Heilig Abend, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag bleibt das Bad geschlossen. Am Mittwoch, 27. Dezember ist von 7 bis 9 Uhr Frühschwimmen, geöffnet dann ab 12 bis 20 Uhr. Ebenso kann man am Donnerstag, 28., bis Samstag, 30. Dezember von 12 bis 20 Uhr das Bad besuchen. An Silvester und Neujahr bleibt das hallenbad geschlossen.

Von Dienstag, 2. Januar, bis Freitag, 5. januar, ist das Bad regülär von 12 bis 20 uhr geöffnet, am Mittwoch gibt es zusätztlich von 7 bis 9 Uhr das Frühschwimmen. An dreikönig, 6. januar, bleibt das Bad geschlossen. Ab 7. Januar gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.