Die Hochfasnet beginnt. Das steht in Bad Wurzach von diesem Mittwoch an auf dem Programm.

Los geht’s mit dem „Bunten Nachmittag für Jung und Alt“. Er beginnt am Mittwoch, 7. Februar, um 14 Uhr im Kurhaus. Am Abend desselben Tages lädt die Narrenzunft auch noch zur Feierabendhockete ein. Von 19 Uhr bis Mitternacht präsentieren die Riedmeckeler ein Programm, das unter anderem den Auftritt der Band Wild Bock und der Guggenmusiker der Allgaier Long Dongs. Auch die Bar im Kurhaus ist geöffnet. Einlass ist ab 16 Jahren. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Der Rathaussturm

Hochbetrieb herrscht in Stadt und Land am Gumpigen Donnerstag. Allerorten werden die Rathäuser gestürmt. In Bad Wurzach ist dies für 14 Uhr angekündigt. Dann wird auch der Narrenbaum gesetzt.

Im Anschluss daran ziehen die Kinder zum Kurhaus, wo die Riedmeckeler auch für sie einen abwechslungsreichen Nachmittag mit Spielstraße, Tänzen und Spielen organisiert haben. Auch der Fanfarenzug Bad Wurzach hat sich angekündigt. Am Abend ist Kneipenfasnet angesagt. Traditionell ziehen dabei viele einfallsreich kostümierte Gruppen durch die Gasthäuser der Stadt.

Der Sportlerball

Zum Sportlerball laden fünf Vereine der Stadt dieses Jahr gleich zweimal ein: am Freitag- und am Sonntagabend im Kurhaus. Der Freitag ist bereits ausverkauft, für den Sonntag gibt es einige Karten bei Optik Westermayer.

Am Fasnetssonntag beginnt um 10.30 Uhr die Narrenmesse in der Stadtpfarrkirche St. Verena. Sie wird von der Stadtkapelle musikalisch begleitet.

Der große Umzug

Kopf steht die ganze Stadt am Rosenmontag, wenn die Riedmeckeler zu ihrem großen Sprung einladen. An die 100 Gruppen werden ab 13.30 Uhr durch die Stadt ziehen. Danach lädt die Narrenzunft zur Ü18-Party im Festzelt bei der Riedsporthalle ein. Im Kurhaus gibt es für, die’s lieber etwas ruhiger haben, Kaffee und Kuchen.

Und dann geht es auch schon wieder dem Ende entgegen. Am Dienstag, 13. Februar, ist ab 19.30 Uhr Kehraus am Stadtbrunnen, wo am Aschermittwoch die Narren dann auch um 11.11 Uhr ihre leeren Geldbeutel waschen werden.