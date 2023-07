Bad Wurzach

Sitzgelegenheit aus Betonsockel gerissen

Unbekannte haben laut Polizeibericht in der Nacht zum Donnerstag eine Sitzgelegenheit an einem Gymnasium in der Herrenstraße beschädigt. Die Täter rissen den Sitz, der auf der Gebäuderückseite in der Nähe der Fahrradständer in einem Betonsockel verankert war, heraus und warfen diesen um.

