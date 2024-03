Jubiläum feiert in diesem Jahr der Posaunenchor der evangelischen Kirche in Bad Wurzach. Ein Konzert an diesem Sonntag und ein Festgottesdienst am 21. April stehen daher auf dem Programm.

„In der Probenphase bin ich schon angespannt, am Tag der Aufführung bleibe ich dann eigentlich ruhig.“, erklärt Chorleiter Johannes Wirth. Beim Festgottesdienst zum 60-jährigen Bestehen des Posaunenchors der evangelischen Kirche Bad Wurzach am Sonntag, 21. April, wird sein Ensemble mit einem ganz besonderen Programm aufwarten: Das Lied „Der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen“ gilt als „Gründungslied“, das beim allerersten Auftritt des Posaunenchors gespielt wurde.

Pfarrer Michael Kuczera wird die Botschaft des Liedes zum Kernstück seiner Predigt machen, Pfarrerin Silke Kuczera wird den Jubiläumsgottesdienst leiten. Alles in allem ein „echtes Highlight“, schwärmt Johannes Wirth beim Pressegespräch in der Redaktion.

Schon der Opa war dabei

Die Liebe zur Musik ist dem studierten Biotechnologen sozusagen in die Wiege gelegt. Gehört doch sein Großvater Theo Klein, der mit 86 Jahren heute noch im Chor aktiv ist und diesen bis 2004 leitete, zu den Gründervätern. Schon mit sieben Jahren spielte der Enkel dann in der Jungbläsergruppe das Tenorhorn. Mit 15 wechselte der heute 31-Jährige zur Posaune. Die Patentante spielt ebenfalls Posaune, die Mutter spielte Trompete.

Der Posaunenchor bei seinem 20-Jahr-Jubiläum 1984 (erste Reihe von links): Pirmin Frisch, Donata Frisch, Karin Mahle, Edit Gottschling, Elke Gottschling, Kerstin Baer, Edeltraud Klein, Rüdiger von Zadow, Carsten Schmidt, (zweite Reihe von links) Gustav Gottschling, Guntram Oberdorfer, Gabriele Brandau, Adelheid Klein, Michaela Büchler, Theo Klein, (dritte Reihe von links) Karl-Heinz Lopenz, Andreas Fingerle, Klaus Mahle. (Foto: Archiv Posaunenchor )

Als Chorleiter Hans-Ulrich Seufert 2017 die Leitung des Posaunenchors aus beruflichen Gründen abgeben musste, übernahm Johannes Wirth das Dirigat. „Nachdem ich vorher schon mal ab und zu eine Probe geleitet hatte, schien mir das der richtige Schritt.“ Gereizt hat ihn die „musikalische Herausforderung und die Möglichkeit, „mich selbst musikalisch weiterzuentwickeln“. Mit 24 Jahren übernahm er als heute jüngstes Mitglied den Chor bestehend aus sieben Trompeten, acht Posaunen, einem Tenorhorn und einer Tuba.

Die innere Harmonie

„Viele im Chor spielen schon sehr lange zusammen. Wir sind ein eingespieltes Team“, betont Wirth. Einmal habe ein Zuhörer nach einem Gottesdienst gesagt: „Ihr wirkt wie eine große Familie.“ Der Chorleiter ist überzeugt, dass die innere Harmonie einer Gruppe auch in der gemeinsamen Musik spürbar wird.

Das Ehrenamt des „Hobbymusikers“, der neben der Tätigkeit als Posaunenchorleiter auch in der Musikkapelle seines Heimatdorfes Haidgau aktiv ist, kostet zwar viel Zeit und Energie, stellt für Johannes Wirth aber vor allem eine „erfüllende und schöne Aufgabe“ dar. Es umfasst pro Jahr zehn Auftritte mit dem Posaunenchor und circa 40 Proben.

Zum Gottesdienst aufs Land

Einmal im Monat treten sie in einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche auf. Dazu kommt das traditionelle „Wiesenfest“, das Gemeindefest der Protestanten, das dieses Jahr am 7. Juli stattfindet. An Weihnachten stehen immer zwei Auftritte an. Hier wird je ein Gottesdienst in der Rehaklinik Bad Wurzach und in der evangelischen Kirche musikalisch begleitet. Zu Gast in der katholischen Kirche in Haidgau ist der Posaunenchor dieses Jahr am 5. Mai mit dem „Gottesdienst im Land“.

Sich ehrenamtlich zu engagieren, zum Beispiel gemeinsam Musik zu machen und Konzerte zu geben, kann in den Augen von Johannes Wirth „sinnstiftend für das eigene Leben sein.“ Der Zusammenhalt in der Gruppe, die Erfahrung, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, bedeutet für ihn eine „Bereicherung für das persönliche und das gesellschaftliche Leben“. „Mit unserer Musik können wir Botschaften und Werte vermitteln, die zurzeit in unserer Gesellschaft oft zu wenig vorhanden sind.“ Das gemeinsame Hobby, die Liebe zur Musik, verbinde die Generationen und die unterschiedlichsten Menschen miteinander.

Das Jubiläumsprogramm

Sonntag, 17. März, 19 Uhr, evangelische Kirche Bad Wurzach: Konzert des „Bläserteams des Evangelischen Jugendwerks (ejw). Mitglieder-Ehrung des Bad Wurzacher Posaunenchors durch Landesjugendreferent des ejw, Michael Püngel. Anschließend Stehempfang für alle Gäste im evangelischen Gemeindehaus Bad Wurzach.

Sonntag, 21. April, 10 Uhr, Jubiläums-Festgottesdienst in der Evangelischen Kirche Bad Wurzach: Auftritt des Posaunenchors mit anschließendem Stehempfang im evangelischen Gemeindehaus, zu dem alle Gäste eingeladen sind.