Siegerehrung beim Stadtradeln am 6. August

Zahlreiche Fahrradbegeisterte haben auch in diesem Jahr beim Stadtradeln in Bad Wurzach vom 24. Juni bis 14. Juli teilgenommen. Bis an diesem Freitag, 21. Juli, haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, noch nicht erfasste Kilometer aus dem betreffenden Zeitraum online unter www.stadtradeln.de/bad–wurzach nachzutragen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in unterschiedlichen Kategorien ermittelt und bei der offiziellen Siegerehrung am Sonntag, 6. August, gegen 11.30 Uhr im Musikpavillon vor dem Kurhaus im Anschluss an das Kurkonzert der Musikkapelle Seibranz bekannt gegeben. Vorab werden sie per Mail informiert, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Zu den Preisen, die gewonnen werden können, zählen Fahrradputzsets, ein Fahrradschloss, Socken oder Eisgutscheine.