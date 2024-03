Mit acht Kandidaten tritt die Wählervereinigung Mir Wurzacher bei der Gemeinderatswahl in Bad Wurzach am 9. Juni an. Die Liste wurde am Montagabend im Dietmannser „Adler“ aufgestellt.

Lange war es unsicher, ob die Mir Wurzacher nochmals - und damit zum dritten Mal - bei der Kommunalwahl auf dem Stimmzettel stehen. Nun hat es aber geklappt, und mit acht Kandidaten ist ihre Liste zahlenmäßig so stark gefüllt wie 2014 (sieben) und 2019 (acht). Beide Male gelang es der Wählervereinigung, drei Sitze im Stadtparlament zu gewinnen.

Das ist auch diesmal ihr Ziel, wie Stadtrat Franz-Josef Maier bei der Nominierungsversammlung sagte. Mit drei Stadträten besitzt man Fraktionsstatus und ist damit in den Ratsausschüssen stimmberechtigt.

Zwei Ortschaften besetzt

Fünf Männer kandidieren für die Mir Wurzacher in der Kernstadt. Dies sind neben den amtierenden Stadträten Thorsten Rast und Franz-Josef Maier Alfred Krug, Manfred Döring und Matthias Preißing. In zwei der neun Ortschaften stehen ebenfalls Mir Wurzacher zur Wahl. In Dietmanns sind dies Fynn Vogel und Frank Rogg, in Seibranz der ehemalige Ortsvorsteher Thomas Wiest. Vogel ist mit 21 Jahren der jüngste Kandidat der Wählervereinigung, Döring mit 68 Jahren der älteste. Nicht mehr auf der Liste steht der noch amtierende Stadtrat Michael Thum aus Unterschwarzach.

„Leider ist es diesmal keine Frau bei uns dabei“, bedauert Maier und ergänzt scherzhaft: „Wir werden aber alle von unseren Frauen beraten.“ Themenschwerpunkte habe man sich für den anstehenden Wahlkampf nicht gesetzt. Die Mir Wurzacher haben in der Stadt und in den Orten mehrere Bürgerstammtische geplant, bei denen sie hören wollen, was den Menschen auf dem Herzen liegt.

2014 gegründet

Die Mir Wurzacher haben sich im Vorfeld der Kommunalwahl 2014 gegründet, feiern also in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. „Wir wollten eine dritte Kraft im Gemeinderat, eine unabhängige Stimme“, erinnert sich Franz-Josef Maier. Wichtig ist den Mir Wurzachern dabei, „dass bei uns jeder seine eigene Meinung haben und äußern kann“.

Bei der Gemeinderatswahl 2019 erhielten die Mir Wurzacher 15,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Das war gegenüber 2014 ein Zuwachs von 1,7 Prozentpunkten.

Die Liste der Mir Wurzacher

Kernstadt: 1. Thorsten Rast (33 Jahre), 2. Alfred Krug (49), 3. Franz-Josef Maier (58), 4. Manfred Döring (68), 5. Matthias Preißing.

Dietmanns: 1. Fynn Vogel (21), 2. Frank Rogg (32).

Seibranz: 1. Thomas Wiest (59).