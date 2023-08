Sie sorgen beim Stadtfest Bad Wurzach für die Musik

Beim Stadtfest Bad Wurzach — am Samstag, 26. August, und Sonntag, 27. August — wartet auf die Besucher auf den beiden großen Bühnen in der Herrenstraße sowie am Rathaus auch in diesem Jahr wieder viel Live–Musik. Neben den beiden „Headlinern“ am Samstagabend, „Marshy Soil“ und „Pig Ass & the Hoodlums“, ist an den beiden Festtage tagsüber vor allem Blasmusik zu hören.

Mit den Bands „Marshy Soil“ und „Pig Ass & the Hoodlums“ haben sich die Verantwortlichen des veranstaltenden Handels– und Gewerbevereins (HGV) dabei für zwei alte Bekannte entschieden. Die Lokalmatadoren von „Marshy Soil“ waren zuletzt 2019 vor der Corona–Pause dabei.

Das sind Wurzacher Jungs, da ist es natürlich toll, wenn wir sie wieder bei uns haben, so Klaus Michelberger, der stellvertretende Vorsitzende des HGV.

Musikklassiker der letzten sechs Jahrzehnte

Die vierköpfige Band spielt laut eigener Beschreibung Musikklassiker der letzten sechs Jahrzehnte. „Das Programm der Band beinhaltet nur Songs, die zum Mitsingen und Tanzen animieren. Zum Anspruch hat sich die Band gesetzt, jede Party, egal ob groß oder klein, zu einem Festival zu machen“, heißt es weiter. Los geht es für die vier Jungs am Samstagabend ab etwa 20.30 Uhr auf der Bühne an der Ecke Herrenstraße/Marktstraße.

Bei der Band „Pig Ass & the Hoodlums“ ist der letzte Auftritt in Bad Wurzach sogar noch kürzer her: Sie waren auch im letzten Jahr, damals zum ersten Mal, beim Stadtfest zu hören. Warum hat man die Band gleich nochmals angefragt, obwohl man bisher immer Wert auf einen gewissen Wechsel gelegt hat? „Die sind einfach super“, so die Erklärung von Michelberger. Im letzten Jahr habe die Band eine so gute Stimmung gemacht, dass man in diesem Jahr auch denen, die das vielleicht nicht mitbekommen haben, gleich nochmals die Gelegenheit geben möchte, die Musiker zu hören.

111 Prozent Rock ’n’ Roll

„111 Prozent Rock ’n’ Roll“, so beantwortet Dietmar Krigar von „Pig Ass & the Hoodlums“ im letzten Jahr vor ihrem ersten Auftritt in Bad Wurzach die Frage, wie er die Musik der Band beschreiben würde. Und darauf, welche Stimmung im Publikum bei ihren Konzerten normalerweise herrscht, erklärte er kurz und knapp: „Ausgelassen“.

Die Spielfreude und die Liebe zum Rock ’n’ Roll merke man den drei Jungs der Band in jeder Sekunde ihrer Show an, heißt es auf deren Homepage. So würden nicht nur Liebhaber der 50er auf ihre Kosten kommen, die Show ziehe alle Musikbegeisterte in ihren Bann. Los geht es für die Band am Samstagabend ab 20 Uhr auf der Bühne am Rathaus.

Tagsüber feinste Blasmusik

Während so am Samstagabend Rock ’n’ Roll und Musikklassiker der letzten sechs Jahrzehnte zu hören sein werden, erklingt den Samstag über sowie am Sonntag Blasmusik von den beiden Bühnen herab. Am Samstag spielt die Stadtkapelle Bad Wurzach (ab 11.30 Uhr, Herrenstraße), der Musikverein Seibranz (14 Uhr, Herrenstraße), die Trachtenkapelle Eintürnen (16.30 Uhr, Herrenstraße), die Blaskapelle K&K aus Hauerz (13 Uhr, Rathaus) und die Umlandmusikanten (15.30 Uhr, Rathaus).

Am Sonntag sind die Musikkapelle Ziegelbach (12.15 Uhr, Herrenstraße), die Musikkapelle Unterschwarzach (15 Uhr, Herrenstraße), die Gruppe „Bänklesmugge“ (10.30 Uhr, Rathaus) und die „Waldsee Oldies“ (12.30 Uhr, Rathaus) zu hören.