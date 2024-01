Trotz Schneeregens und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben am Sonntag viele Umzugsteilnehmer und zahlreiche Schaulustige den Weg zum närrischen Treiben auf den Straßen von Seibranz gefunden.

Zum siebten Fasnetsumzug in Seibranz waren Narrenzünfte von nah und fern erschienen und hauchten ihrem Fasnetshäs für die diesjährige närrische Saison erneut Leben ein.

Eine neue Maske

Die Seibranzer Narrenzunft D’Langjupp freute sich außerdem über Zuwachs. Mit der neuen Maske „Der Wandersmann“ - ebenfalls wie die Langjupp-Maske von Leonhard Angele entworfen und geschnitzt - wurde heuer nach Jahren der Planung und Entwicklung endlich aus der Taufe gehoben. Mit weinrotem Filzcape, schwarzer Hose, grünen Stulpen, Tasche und Wanderstab verkörpert die neue Maske quasi das Pendant zur Figur des Langjupp. Beide entspringen derselben überlieferten Sage.

Auch die Aitracher sind beim Narrensprung in Seibranz dabei. (Foto: Marita Gaile )

Aber auch im realen Leben wurde für den Fortbestand der Narrenzunft gesorgt, denn der „Narrensamen“ (derzeit etwa 73 Kinder) wird in Zukunft die Tradition der Zunft weiterleben lassen.

Konfetti und Bonbons

Während Zunftmeister Willy Butscher eloquent und witzig im neuen Häs „Der Wandersmann“ den Umzug moderierte, hieß es für viele Schaulustige in Deckung zu gehen. Der Konfettiregen klebte wie Kleister an der aufgeweichten Kleidung, in den Haaren oder auf der Haut. Die Bonbons, die unter die Zuschauer geworfen wurden, hatten keine Zeit aufzuweichen, denn unzählige flinke, kleine Kinderhände sammelten die begehrten Süßigkeiten in Sekundenschnelle auf. Nur wenige der erbeuteten Leckereien fanden allerdings den Weg in die mitgebrachten Beutel, denn bei genauem Hinschauen fielen unzählige kauende, lutschende und glückliche kleine Narren mit glänzenden Augen auf.

Zunftmeister Willy Butscher moderiert im Häs des Wandersmanns den Narrensprung in Seibranz. (Foto: Marita Gaile )

Auch wenn das Wetter nicht wirklich optimal war, so stand dies der Motivation, dem Spaß an der Sache und dem närrischen Treiben in keiner Weise im Weg. Außerdem zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre, dass die Zuschauer auch Tage später noch an diesen schönen Umzug, durch immer wieder auftauchende Konfettiplättchen auf dem heimischen Teppich, erinnert werden.