Schwacher Saisonabschluss

Für die Bad Wurzacher Pistolenschützen gab es in der Bezirksoberliga und in der Kreisliga mit nur einem Sieg und drei Pleiten einen enttäuschenden Abschluss des Jahres.

Bezirksoberliga, Luftpistole: SV Allmendingen : Sabt Bad Wurzach I 4:1 Punkte. - Mit einer Notmannschaft traten die Bad Wurzacher in Altheim an, so war die doppelte Niederlage programmiert. Andre Loritz verlor mit 352:362 Ringen. Arthur Häusle blieb beim 337:366 chancenlos. Ihr gutes Niveau konnten nur Oskar Laub (346: 353) und Edwin Lauber (348:356) halten. Der eingesprungene Luftgewehr-Schütze Steffen Loritz ging erwartungsgemäß unter (159:338).

SGi Vogt : Sabt Bad Wurzach I 3:2 Punkte. - Nur knapp unterlagen die noch immer sieglosen Achanrainer gegen Vogt. Andre Loritz steigerte sich beim 361:350-Sieg, Bei Arthur Häusle war vorher die Luft raus (340:357). Oskar Laub holte mit 343:335 ebenfalls einen Punkt. Edwin Lauber unterlag mit 348:358, Steffen Loritz mit 213:330. Damit steht der Abstieg in die Kreisoberliga fest.

Kreisliga: SV Bolsternang II : Sabt Bad Wurzach II 1351:1283 Ringe. - Auf stabilem Niveau agierte Heike Sauter mit 340 Ringen vor Tobias Müller (324). Tim Weizenegger erzielte 320, Heiner Manz nur 299 Ringe.

Sportpistole: Sabt Bad Wurzach I : VSG Bad Waldsee III 760:754 Ringe. - Andre Loritz (267) und Edwin Lauber (257) hatten gute Trefferquoten, Arthur Häusle (236) Pech im Duellschießen.

SPS Bergatreute III : Sabt Bad Wurzach II 773:700 Ringe. - Charly Glaser erzielte 241, Heike Sauter 230 und Timo Weizenegger lediglich 229 Ringe.