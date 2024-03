Große Zufriedenheit bei Werkrealschule und Realschule, Ernüchterung beim privaten Gymnasium Salvatorkolleg in Bad Wurzach. Die Anmeldezahlen für die fünften Klassen des Schuljahrs 2024/2025 liegen vor.

45 Jugendliche wurden nach Auskunft von Schulleiterin Julia Kiebler in der Werkrealschule angemeldet. Damit können zwei Klassen gebildet werden. Die Bildungseinrichtung hat damit so viele Anmeldungen wie noch nie in den vergangenen Jahren. 2019 hatte es 35 gegeben, in den Jahren danach 40, 26, 38 und 31.

Die Werkrealschule

„Der Ruf der Werkrealschulen ist besser geworden“, so Julia Kiebler auf Anfrage unserer Redaktion. „Aber es sind natürlich auch gewisse Wellenbewegungen, die nicht ganz nachzuvollziehen sind.“ Feststellen kann sie aber, dass „erfreulich viele Geschwisterkinder“ unter den künftigen Fünftklässlern sind, also Kindern, deren größere Schwester oder größerer Bruder bereits die Schule besuchen.

Und auch aus dem Umkreis von Bad Wurzach lägen Anmeldungen vor.„Sehr zufrieden“ ist die Schulleiterin, weist aber auch darauf hin: „Die neuen fünften Klassen sind so groß, dass wir nicht in der Lage sein werden, Querwechsler aufzunehmen.“

Die Realschule

Die Rekordzahl an Anmeldungen im Jahr 2021 hat die Realschule Bad Wurzach diesmal nur knapp verpasst. 91 waren es damals gewesen, 87 sind es nach Auskunft von Schulleiter Dietmar Schiller diesmal. Das sind aber deutlich mehr als in anderen Jahren (2023: 77; 2022: 76, 2020: 65, 2019: 77). Drei Klassen können damit erneut gebildet werden, und auch wenn diese recht groß sind, ist Schiller „zufrieden“.

Das Salvatorkolleg

Ganz anders ist das Bild im Salvatorkolleg. Hatte das private Gymnasium schon im vergangenen Jahr mit 62 Anmeldungen so wenige wie noch nie gezählt, sind es diesmal sogar nur 50 (2022: 77, 2021: 90, 2020: 81, 2019: 75). „Das ist natürlich sehr wenig. Wir können damit erneut nur zwei Klassen bilden, und die sind auch relativ klein. Das ist schön für die Schüler, aber für uns vor allem finanziell problematisch“, sagt Rektor Klaus Amann.

„Es sind bei uns mit Sicherheit nicht alle angekommen, die eine Gymnasialempfehlung bekommen haben“, sagt er bedauernd. Warum das so ist, weiß er nicht. „Da müsste man natürlich die Eltern fragen.“

Beim gut besuchten Schnuppernachmittag des Gymnasiums sei aber die häufigste Frage gewesen, wann es denn G9, also das Abitur nach der 13. Klasse, wieder geben werde. „G8 hat einfach einen schlechten Ruf, den es so aber nicht verdient hat, denn die Durchfallquoten sind nicht höher als früher“, sagt Amann.