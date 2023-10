Der Schulbusverkehr für Unterschwarzach ist vorerst gesichert. Der Ausschuss für Verwaltung und Soziales (VSA) des Gemeinderats Bad Wurzach genehmigte am Montag den dafür nötigen städtischen Zuschuss.

In der Ortschaft gibt es einen sogenannten freigestellten Schülerverkehr. Der wird immer dann vom Schulträger, in diesem Fall also der Stadt Bad Wurzach, eingerichtet, wenn für die Schüler keine andere Möglichkeit besteht, zum Unterricht zu kommen. In Unterschwarzach gibt einen solchen seit 2001, beauftragt ist damit die Firma Ehrmann.

Weniger Kinder, höhere Kosten

Zuletzt kostete das knapp 85.000 Euro im Jahr. Dieses Geld erstattete der Landkreis der Stadt. Zuletzt aber sind die Schülerzahlen gesunken und gleichzeitig die Kosten gestiegen. Die Stadtverwaltung konnte in Verhandlungen mit Ehrmann und den Schulen eine Optimierung der Streckenführung und eine Vereinheitlichung des Schulbeginns erreichen. Statt bislang 181 Kilometer müssen die Schulbusse nun nur noch 92 Kilometer zurücklegen.

Trotzdem lägen die Kosten immer noch über den vom Landratsamt zu zahlenden Höchstbetrag von 66.000 Euro pro Jahr, informierte die Verwaltung nun den Ratsausschuss. Und dies deutlich, nämlich um fast 31.000 Euro. Für das laufende Schuljahr habe das Landratsamt aber als Anerkennung der Bemühungen der Stadt die volle Kostenerstattung angekündigt und eine weitere Ausnahmeregelung fürs kommende Schuljahr in Aussicht gestellt, vorausgesetzt die Schüleranzahl geht nicht weiter zurück.

Die Beschlüsse

Weil „in Aussicht stellen“ aber keine Garantie ist, muss die Stadt die 31.000 Euro trotzdem vorsorglich in ihren nächsten Haushalt einplanen. Dies beschloss der Ratsausschuss einstimmig. Gleichzeitig genehmigte er die Fahrplanoptimierungen und beauftragte die Verwaltung, den freigestellten Schülerverkehr auszuschreiben.

Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) sprach von guten Verhandlungen mit guten Ergebnissen und dankte den Schulen und dem Busunternehmen. Unterschwarzachs Ortsvorsteherin Silvia Schmid (CDU) lobte speziell Sonja Wetzel und Vanessa Fischer vom Fachbereich Bildung der Stadt für ihren großen Einsatz in dieser Sache. Dass manche Schüler durch die Linienumstellung einen kurzen Fußweg haben, sei verkraftbar.

Diese Zahlen fehlen

Gemeinderätin Sibylle Allgaier (CDU) wollte von Dezernent Ulrich Möllmann wissen, wieviele andere freigestellte Schülerverkehre es in der Stadt noch gibt. Möllmann konnte dies aus dem Stegreif nicht sagen und will die Antwort nachreichen.