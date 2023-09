Bad Wurzach muss bis zu 30. Juni 2028 eine kommunale Wärmeplanung erstellen. Das schreibt das geänderte Gebäudeenergiegesetz (GEG) des Bundes vor. Die Wärmeplanung soll dann Grundlage für Hauseigentümer sein, wenn sie über ihre künftige Heizungsform entscheiden. Konkret geht es um die Frage: Werde ich absehbar an ein Wärmenetz angeschlossen oder muss ich mich selbst kümmern? Bürgermeisterin Alexandra Scherer sagt im Gespräch mit Steffen Lang, wie Bad Wurzach das weitere Vorgehen plant und welche Probleme sie dabei sieht.

Frau Scherer, gab es seit der GEG-Änderung oder gar schon zuvor Fragen der Bürger an Sie, was die Stadt plant?

Alexandra Scherer: Nein, so konkret kamen noch keine Fragen. Einige haben mich aber auf das Nahwärmenetz angesprochen, das wir für den Kernort geplant hatten. Aber das Projekt hat sich leider unter anderem deshalb erledigt, weil die Verallia ihre Abwärme nun für die Scherbenvorwärmung doch selbst verwerten kann.

Wie könnte der Weg zur Bad Wurzacher Wärmeplanung aussehen?

Nach dem aktuellen GE-Gesetz sind wir zur Erstellung einer Wärmeplanung bis 30. Juni 2028 verpflichtet. Wir werden diese Planung an ein externes Büro vergeben. In der Verwaltung haben wir weder genug Personal dafür noch das notwendige Know-how. Die Frage ist, ob wir schnell oder langsam vorgehen.

Alexandra Scherer (Foto: Stadt Bad Wurzach )

Für „schnell“ spricht, dass die Büros, die eine Wärmeplanung erstellen können, bald sicherlich mit Aufträgen überhäuft werden und dass es derzeit für die freiwillige Wärmeplanung noch eine Landesförderung sowie auch eine Bundesförderung gibt. Das sind 80 beziehungsweise 90 Prozent Förderung. Die Einzelheiten klären wir gerade. Bei einem zu erwartenden höheren fünfstelligen Betrag ist das ein Faktor.

Was spricht für „langsam“?

Wenn die Wärmeplanung einmal vorliegt, müssen die Eigentümer von Altbauten bei der Erneuerung der Heizung die GEG-Vorgaben erfüllen, vor allem den 65-prozentigen Anteil von Erneuerbarer Energie. Je eher die Stadt also die Wärmeplanung hat, desto eher sind die Menschen im Zugzwang. Man könnte sagen, der Bund hat auch diese Entscheidung wieder an die Kommunen nach unten delegiert.

Wann fällt die Entscheidung zwischen „schnell“ und „langsam“?

Die Förderung läuft nur noch dieses Jahr. Wir bereiten jetzt alles für einen Antrag vor und werden das im Zuge der anstehenden Haushaltsberatung mit dem Gemeinderat klären.

Reicht angesichts der räumlichen Größe von Bad Wurzach mit Kernort und neun Ortschaften und nahezu zahllosen Weilern überhaupt eine einzige Wärmeplanung?

Ja, eine reicht, wenn sie auch die Ortsteile einzeln betrachtet, was wir vorhaben. Wir müssen ja damit nicht bereits konkrete Wärmenetze planen. Primär geht es darum, in einer Bestandsanalyse den Status Quo zu erfassen. Also wo gibt es wie viele Häuser, wie alt ist ihre Heizung und welcher Energieträger wird derzeit wo genutzt? Und natürlich auch, wo schon Wärmenetze vorhanden und wer ihre Betreiber sind.

Das kann eine Kommune wie die unsere Mithilfe eines Büros in einer Wärmeplanung leisten. Was wir nicht leisten können, schon deswegen, weil wir keine Stadtwerke haben, ist, selbst Wärmenetze zu bauen und vor allem können wir nicht langfristig Wärmenetze betreiben.

Für den Breitbandausbau haben sich im Landkreis Ravensburg die Kommunen zu einem Zweckverband zusammengeschlossen. Ist das auch für einen späteren Aufbau von Wärmenetzen denkbar?

Das wird man dann gegebenenfalls prüfen müssen. Aber erstmal müssen wir sehen, wie die Datenlage ist.

Wie kommen die Kommunen denn überhaupt an die Daten, welche Heizung ich im Haus habe und was ich jährlich verbrauche?

Eine Wärmeplanung ist durch das Klimaschutzgesetz des Landes seit längerem schon in Baden-Württemberg für Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern verpflichtend. Daher gibt es Büros mit Erfahrung, die wissen werden, wie sie diese Daten abfragen. Geplant ist meines Wissens nach wohl, dass zum Beispiel die bei den Schornsteinfegern bereits vorliegende Daten anonymisiert dazu verwendet werden. Aber klar ist, dass eine Wärmeplanung nie zu 100 Prozent den Ist-Zustand wird abbilden können. Sie wird aber einen guten Überblick geben.

Laut des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen ist aber nicht nur die Datenerhebung Teil der Wärmeplanung, sondern, wie es auf der Website heißt, „ein herausragendes Ziel der Wärmeplanung …, den vor Ort besten und kosteneffizientesten Weg zu einer klimafreundlichen und fortschrittlichen Wärmeversorgung zu ermitteln“. Die Ermittlung für Ort XY ist das eine, die Umsetzung das andere. Hat Ihnen aber schon jemand gesagt, was passieren soll, wenn laut Wärmeplanung für Ort XY beispielsweise ein Biogas-Nahwärmenetz sinnvoll wäre? Die Kommune will und kann es ja Ihren Worten zufolge weder bauen noch betreiben.

Durch die kommunale Wärmeplanung sollen die Kommunen eine Strategie zur Verwirklichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung erstellen und erhalten, welche die jeweilige Situation vor Ort bestmöglich berücksichtigt. Ein solcher Plan ist eine strategische Grundlage, in der für Investoren und Gebäudeeigentümer der Bestand und auch bereits bekannte künftige Planungen transparent eingesehen werden können. Die Umsetzung dieser Planung wird dann durch verschiedene Akteure erfolgen, wir als Gemeinde werden natürlich bei der Ausarbeitung und Bereitstellung von Planungsvoraussetzungen unterstützend sein.

Wird Bad Wurzach künftig in Neubaugebieten die Heizungsart vorschreiben?

Für Neubauten gilt ja laut GEG schon ab Januar 2024 die 65-Prozent-Regel für den Betrieb der Heizung. Wie das genau erreicht wird, wollen und können wir dem Häuslebauer nicht vorschreiben. Im neuen Baugebiet St. Anton in Arnach werden wir aber zum Beispiel auf jedem Baugrundstück eine Erdwärmebohrung als Teil der Erschließung mitverkaufen.

Ob der Bauherr sie dann nutzt oder nicht, ist seine Sache, aber ich gehe davon aus, dass die meisten diese auch nutzen werden. Darüber hinaus überlegen wir, ob wir in einzelnen künftigen Baugebieten ein kaltes Nahwärmenetz installieren. Das werden aber nicht wir als Kommune betreiben, und es wird keine Anschlusspflicht geben.