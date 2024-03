Endgültig Geschichte ist die Erdölförderung im Bereich Hauerz, Tannheim-Aitrach und Rot an der Rot. Eine Wiederaufnahme ist kein Thema mehr.

Von 1958 bis 1995 war in der besagten Region Erdöl aus dem Boden geholt worden. Zu den Hochzeiten waren es täglich rund 200 Tonnen aus 18 Förderstellen, insgesamt rund 1,5 Millionen Tonnen Öl. Weil sich der Betrieb aber letztlich nicht mehr rentierte, wurde die Förderung aufgegeben. Schon damals war Wintershall tätig gewesen.

Boden untersucht

Der Erdöl- und Erdgasproduzent hatte zuletzt 2018 die bergrechtliche Erlaubnis für geologische Untersuchungen im Raum Bad Wurzach, Rot an der Rot und Aitrach bis 2020 verlängern lassen. 2015 waren Mitarbeiter der Firma in dieser Region unterwegs gewesen, um seismische Untersuchungen durchzuführen.

„Wir denken darüber nach, in die Region zurückzukehren“, hatte damals ein leitender Unternehmensmitarbeiter im Gemeinderat von Rot erklärt. Hierzu wurde der Boden mit Spezialmaschinen erschüttert. Messanlagen erfassten die Schwingungen im Boden. Daraus ergab sich dann ein geologisches Profil.

Viele Bürger hatten damals befürchtet, dass das Unternehmen sich bei positiven Befunden entschließen könnte, mithilfe von Fracking das noch vorhandene Erdöl zu fördern. Die Methode ist höchst umstritten. Bis zuletzt gab es vonseiten der Firma Wintershall aber keine Aussage dazu, ob eine erneute Förderung sich lohnen würde.

Nach Hannover verkauft

2020 verkaufte Wintershall ihre Konzession zur Erdölförderung für das Gebiet sowie weitere Konzessionen in Bayern, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen an das Unternehmen RDG mit Sitz in Hannover veräußert. Kurz darauf benannte sich dieses in Oneo um. Oneo will die Standorte für die Förderung von Öl und Gas zukunftsweisend entwickeln, also beispielsweise vorhandene Bohrlöcher für Geothermie nutzen.

Dies tut das Unternehmen bereits an mehreren Standorten in Deutschland. Nicht aber in der Region um Rot, Tannheim und Hauerz. „Die Oneo GmbH besitzt im genannten Gebiet keine Flächen mehr. Wir haben vor zwei Jahren alle Erlaubnisse und Rechte auslaufen lassen beziehungsweise zurückgegeben“, teilt die Pressestelle des Unternehmens nun auf Anfrage unserer Redaktion mit.