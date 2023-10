Eine Scheune an der Straße „Am Hang“ in Wengenreute (Bad Wurzach) ist am frühen Montagmorgen niedergebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Wie die Polizei mitteilt, nahm ein Anwohner kurz vor 2 Uhr die Flammen wahr und verständigte Feuerwehr und Polizei.

Beim Eintreffen der 50 Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die darin gelagerten Geräte, Brennholz und ein Traktor wurden Opfer der Flammen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro. Am benachbarten Wohnhaus entstand geringer Sachschaden an mehreren Rollläden.

Ein Übergreifen der Flammen habe die Feuerwehr glücklicherweise verhindern können. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.