Viel ist in diesem Jahr in Bad Wurzach geboten. Auf der Grundlage des Veranstaltungskalenders der Stadt Bad Wurzach hat die Redaktion die Highlights bis Ende Juli 2024 zusammengetragen.

Darüber hinaus bieten die Stadt, die Bad Wurzach Info (BWI) und das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried (NAZ) zahlreiche zum Teil wiederkehrende Führungen, Vorträge und Ausstellungen an.

Januar

Die Vereine für landwirtschaftliche Fortbildung Ravensburg-Waldsee und Leutkirch-Wangen präsentieren am 24. Januar das Duo Wolfgang Heyer und Barny Bitterwolf mit dem Programm „Let‘s schwätz schwäbisch - Schwabenpower im Doppelpack“ im Dorfstadel in Ziegelbach.

Am 27. Januar wird das Kabarettprogramm der Kleinkunstbühne im Dietmannser „Adler“ mit dem Auftritt von Romeo Kaltenbrunner und seinem Programm „Selbstliebe“ fortgesetzt. Weitere Termine des Frühjahrsprogramms: 3. Februar Berta Epple „Das ganze Jahr geöffnet“; 2. März BlöZinger „Zeit“; 16. März Annette Kruhl „Männer, die auf Handys starren“; 30. März Mark’n’Simon „Poptimistic MusiComedy“; 20. April Michael Altinger „Lichtblick“. Kartenvorbestellungen unter Telefon 07564/91232, Mail an [email protected]

Februar

Die Narren regieren in der ersten Monatshälfte Stadt und Land. Höhepunkte sind neben den Rathausstürmen am Gumpigen Donnerstag die Narrensprünge in Haidgau (3. Februar) und Bad Wurzach (12. Februar). Am Wochenende nach Aschermittwoch brennen dann an vielen Orten die Funkenfeuer.

Ein ganz besonderes Konzert findet am 23. Februar in der Stadtkirche St. Verena statt. „Urknall und Sternenstaub“ ist der Titel der Veranstaltung mit Musik von Clemens Bittlinger und Bildern des Astrophysikers Andreas Burkert. Eine spannende, multimediale Reise zum Beginn der Zeit. Der Vorverkauf läuft im Pfarrbüro St. Verena und im Buchladen Bad Wurzach.

März

Der erste Krämermarkt des Jahres ist am 7. März der Fastenmarkt auf Klosterplatz und Marktstraße. Zahlreiche Händler werden auch am 2. Mai zum Maimarkt, am 10. Oktober zum Michaelismarkt und am 7. November zum Martinimarkt erwartet.

Zum Bockbierfest lädt die Stadtkapelle am 9. und 10. März in die Festhalle Memminger Straße. Am Samstagabend gibt’s ein Showprogramm mit den „Original Dilldapp Vileharmonikern“, bayerischen Spezialitäten und Barbetrieb.

Erstmals ohne Peter Schad treten die Oberschwäbischen Dorfmusikanten unter Leitung von Simon Föhr am 16. und 17. März im Kursaal auf. Am 5. und 6. Oktober sind sie dort nochmals zu erleben. Karten gibt es bei der BWI in Maria Rosengarten, Telefon 07564/302150.

Fit-Fun-Shopping heißt es am 17. März in Bad Wurzach. (Foto: Steffen Lang )

Zum Fit-Fun-Shopping mit verkaufsoffenem Sonntag laden Bad Wurzach und der örtliche Handels- und Gewerbeverein am 17. März ein. Der zweite „Verkaufsoffene“ in Bad Wurzach, der Gesund- und Aktivtag findet am 13. Oktober statt.

Ebenfalls am 17. März beginnt der Veranstaltungsreigen zum 100-jährigen Bestehen des Salvatorkollegs. An diesem Tag findet ein Orgelkonzert von Robert Häusle mit Bläsern auf dem Gottesberg statt. Es folgen Termine im Juni und im November.

Ein Jubiläum feiert auch der Posaunenchor der evangelischen Kirche. Er wird 60 Jahre alt. Dazu gibt es am Abend des 17. März ein Konzert des Landesposaunenensembles in der Kirche.

Die „Südtiroler Heimatsterne“ gastieren am 21. März im Kurhaus. Angekündigt sind einige der bekanntesten Musiker Südtirols. Der Veranstalter verspricht einen Abend für die ganze Familie mit guter Laune, Zeit zum Träumen und Abschalten, zum Mitsingen und Schunkeln freuen. Der Kartenvorverkauf läuft unter anderem bei www.tickets.schwaebische.de

Eine Woche später, am 31. März, eröffnet die Stadtkapelle Bad Wurzach den Reigen der diesjährigen Kurkonzerte. Beginn ist jeden Sonntag um 10.30 Uhr - gutes Wetter vorausgesetzt - am Musikpavillon beim Kurhaus.

April

Die ersten Fahrten mit dem historischen Torfbähnle des Heimatvereins Wurzen sind für den 14. April angekündigt. Dann hat auch das Torfmuseum wieder geöffnet. Bis Oktober ist jeden zweiten Sonntag und jeden vierten Samstag im Monat geöffnet.

Am 21. April feiert der evangelische Posaunenchor seinen 60. Geburtstag mit einem Festgottesdienst mit anschließendem Empfang im Kirchengebäude.

Mai

Ein Konzert mit den Egerländer Musikanten der Stadtkapelle Ochsenhausen gibt’s am 4. Mai im Kurhaus. Die Formation mit rund 20 Musikerinnen und Musikern wird von Werner Hutzel geleitet. Gesanglich werden die Stücke durch Margit Schiele und Hutzel selbst begleitet. Der Kartenvorverkauf läuft in der Bad Wurzach Info unter Telefon 07564/302150.

Zum 46. Mal findet in diesem Jahr das Frühlingsfest der Musikkapelle Dietmanns statt. Los geht’s am 8. Mai, der Schlusspunkt wird am 12. Mai gesetzt.

Das Allgäuer Literaturfestival 2024 macht am 14. Mai in der Stadtbibliothek in Maria Rosengarten Station. Dort gibt es eine Lesung mit der Oberallgäuer Autorin Antonia Riepp. Sie liest aus dem zweiten Band ihrer Capri-Reihe. Vorverkaufsstelle: Stadtbücherei Bad Wurzach, Telefon 07564/302230, Mail an [email protected]

Juni

Der kommunalpolitische Höhepunkt des Jahres sind die Wahlen zum Gemeinderat und zu dem Ortschaftsrat am 9. Juni.

Zu „Musik rund ums Schloss“ lädt die Jugendmusikschule der Stadt am 14. Juni ein. Zahlreiche junge Musiker werden daran im und ums Schloss herum teilnehmen.

Am 20. Juni beginnen die Wurzacher Sommerabende, die (nur bei guter Witterung) am Musikpavillon vorm Kurhaus stattfinden. Die Künstler für diesen und die Folgetermine am 4. Juli und 5. Septembersind noch nicht bekannt gegeben.

Musikalisch geht’s am 22. Juni weiter. Dann steht das traditionelle Serenadenkonzert mit Sternmarsch auf dem Programm. Alle zehn Musikkapellen der Großgemeinde werden sich am Marienbrunnen zusammenfinden und zusammen unter dem Dirigat von Petra Springer aufspielen. Bei schlechter Witterung wird das Konzert auf den 23. Juni verschoben.

Vom 22. bis 26. Juni gibt es anlässlich „100 Jahre Salvatorkolleg“ vier Musiktheater-Aufführungen der Schule. Am 16. November gibt es zudem ein Konzert von Mannes Sangesmannen.

Zu ihrem Sommerfest lädt die katholische Kirchengemeinde St. Verena am 23. Juni in und ums Pius-Scheel-Haus ein.

Drei Tage lang, vom 28. bis 30. Juni, präsentiert sich Bad Wurzach bei der großen Landesgartenschau in Wangen. Stadt und Naturschutzzentrum zeigen im Pavillon des Landkreises Ravensburg, was sie zu bieten haben.

Juli

Die evangelische Kirchengemeinde feiert am 7. Juli ihr traditionelles Wiesenfest. Mit der Lichterprozession am Abend dieses Sonntags beginnt das diesjährige Heilig-Blut-Fest. Der Freitag des Blutritts fällt auf den 12. Juli.

Zum Open-Air-Kino lädt die BWI am Abend des 19. Juli auf den Klosterplatz ein.

In diesem Jahr veranstaltet die Stadt Bad Wurzach auch wieder einen Rad- und Wandertag. Die Sternwanderungen und -radtouren führen am 21. Juli in den Teilort Dietmanns, wo ein vielfältiges Programm auf die Besucher wartet.

Die Jugendkapelle lädt im Juli wieder zum Festival samt Come-together-Konzert ein. (Foto: Ulrich Gresser )

Zum zweiten Mal findet vom 26. bis 28. Juli das Juka-Festival der Jugendkapelle in Bad Wurzach statt. Am Programm wird derzeit noch getüftelt. Feststeht, dass es ein Come-together-Konzert am Sonntag auf dem Pausenhof der Grundschule geben wird.

Die Bauernkriege

Erst im Jahr 2025 wird es in Bad Wurzach Veranstaltungen über „500 Jahre Bauernkrieg“ geben. Darauf weist die Stadt Bad Wurzach hin. In einem ersten Bericht darüber hatte Schwäbische.de diese für 2024 angekündigt.

Begleitend zu den Gedenkfeierlichkeiten und der Landesausstellung in Bad Schussenried sind in Bad Wurzach ersten Überlegungen zufolge das Angebot einer gemeinsamen Exkursion zur Landesausstellung, Vortrag, Stadtführungen und Einzelveranstaltungen vorgesehen, die teilweise auch über die Landesausstellung angeboten werden