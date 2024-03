Ein Mega-Erfolg ist der Fit-Fun-Shoppingtag am Sonntag in Bad Wurzach gewesen. Von Beginn an erlebte die Kurstadt einen gewaltigen Besucheransturm.

„Es ist einfach eine große Freude, die Stadt so belebt zu sehen“, konnte Bürgermeisterin Alexandra Scherer mit Fug und Recht bei der Begrüßung in der Mittagsstunde sagen. Bereits da drängten die Menschen bei ordentlichem Frühlingswetter in die Straßen der Innenstadt. Sie belohnten so die Mühen von Bad Wurzach Info, Handels- und Gewerbeverein (HGV) und der Einzelhändler - und auch deren Risiko, relativ früh im Jahr den Aktionstag durchzuführen.

Die Gewinner beim WuLaLa

Am Vormittag hatten an die 170 Sportlerinnen und Sportler dafür gesorgt, dass das „Fit“ zu Recht im Namen des Aktionstag auftaucht. Und „Fun“ hatten alle Teilnehmer sicherlich auch. Der Wurzacher Landschaftslauf (WuLaLa) war vom Skiclub, allen voran Hermann Rast und Sarah Friedrich, organisiert worden. Gemeinsam mit der Bürgermeisterin, der HGV-Vorsitzenden Christiane Vinçon-Westermayer und Filialleiter Markus Buhmann von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben verteilten sie die Preise.

Die größten Schulklassen stellte die Werkrealschule mit den Klassen 8g, 10 und 5h. Teilnehmerstärkster Verein war der TSV-Lauftreff aus Bad Saulgau, die größte Firmenabordnung stellte die Verallia, die größte Gruppe die Laufgruppe Bad Waldsee. Älteste Teilnehmerin war Renate König (Jahrgang 1939), jüngste die Fünftklässlerin Dorsum Buglem von der Werkrealschule.

Wi-Se-Le interessiert die Menschen

Riesig war während des gesamten Nachmittags der Andrang bei der Radbörse und beim Tag der offenen Tür im Mehrgenerationenhaus Wi-Se-Le des Bau-Infozentrums in der Breite. Im Rohbau dort informierten Fachfirmen über ihre Arbeit, eine Musterwohnung war zu besichtigen und im obersten Stockwerk mit schönem Blick über die Dächer der Stadt gab’s Kaffee und Kuchen.

Den genossen viele auch beim Landfrauen-Café in der Herrenstraße. Zahlreiche von denen, die sich dort niederließen, waren auf dem Weg zum BAG-Frühlingsfest oder kamen von dort. Gewaltig war der Zuspruch in der Oberriedstraße. Gleiches galt für die zahlreichen Imbissstände, an denen man oft einige Geduld mitbringen musste.

Viel zu entdecken und erleben

Über viel Interesse freuten sich auch das Institut für Soziale Berufe im Schloss, dem frühzeitig die „Give-aways“ ausgingen, der Dart-Verein Butterfly und die beiden in der Marktstraße ausstellenden Autohäuser. Rege besucht war zudem der Flohmarkt, an dessen zahlreichen Ständen es viel zu entdecken und erwerben gab.

Erstmal mit etwas Nachdruck Platz verschaffen musste Alfred Bliem seinen drei Tanzgruppen von Bliems Bunter Bühne vor dem Wurzacher Schloss, so viele wollten die schwungvollen und gekonnten Auftritte der Mädchen sehen.

Bauernmarkt mit Musik und Theater

Viel los war auch wieder beim Bauernmarkt mit seinen zahlreichen regionalen Anbietern auf dem Klosterplatz. Edmund Butscher mit „Halb so schlimm“ sorgte dort auch für Musik. Für Klein und Groß ein Anziehungspunkt war außerdem das Puppentheater Toldrian aus Bad Wurzach bei seinen beiden Open-Air-Aufführungen.

Über mangelnden Zuspruch duften sich auch die Einzelhändler nicht beklagen, die ihre Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet hatten. Mit bunten Schubkarren vor dem Laden signalisierten 20 von ihnen, dass sie bei der Hühner-Rallye, einem Gewinnspiel mit vielen Preisen, dabei sind.