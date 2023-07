Reiterinnen des PSV Oberstaig sind erfolgreich

Beim Springturnier des RFV Bad Wurzach sind auch einige Reiterinnen des PSV Oberstaig an den Start gegangen. In Bad Wurzach ging es nicht nur um Siege in den einzelnen Wettbewerben, sondern auch um die Meisterschaften im Pferdesportkreis Oberschwaben.

Das Turnierwochenende startete für die Reiterinnen des PSV Oberstaig mit Leonie Bausch und Annika Gassenmayer. Beide zeigten laut Mitteilung mit ihren Pferden Kalisto und Ladonja fehlerfreie Runden in der Springprüfung der Klasse A* und platzierten sich auf dem vierten und fünften Platz.

Nicht weniger erfolgreich war Leonie Berger. Die PSV–Reiterin wurde auf ihrer Stute Cosmea Sechste in der Stilspringprüfung der Klasse E. Außerdem fand in Bad Wurzach das Finale der PSK–Meisterschaften statt. Hier freute sich Anna Bassani mit ihrem Pferd Adonis über den dritten Platz in der Wertung der Leistungsklasse 6. In der Leistungsklasse 7 sicherte sich Leonie Berger aus Oberstaig den zweiten Platz.