Die Stadtverwaltung ist am Montagabend im Ratsausschuss deutlich überstimmt worden. Dabei ging es um die Frage, ob die Stadt der Deutschen Telekom ein städtisches Gebäude als Standort für einen Mobilfunkmasten anbietet.

Bereits vor drei Monaten hatte sich die Telekom deswegen an die Stadt gewandt. Damals hatte der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) es abgelehnt, der Telekom ein städtisches Gebäude anzubieten und ihr stattdessen geraten, die beiden bestehenden Masten in der Oberried- und der Marktstraße aufzurüsten.

Die zweite Anfrage

Das aber sei technisch nicht möglich, habe die Telekom inzwischen mitgeteilt, informierte Bürgermeisterin Alexandra Scherer (CDU) den Ausschuss am Montagabend. Das Unternehmen habe daher die Stadt erneut gebeten, ihr für den geplanten Netzausbau einen Standort vorzuschlagen.

In ihrer Vorlage empfahl die Verwaltung dem Ausschuss, „von einer Standortempfehlung Abstand zu nehmen“. Sie favorisiere die sich im Suchkreis befindlichen Gewerbegebiete. Der Suchkreis umfasst den Kernort östlich der Leutkircher Straße. In ihm liegen zum Beispiel die Ziegelwiese sowie das Gewerbegebiet an der Dr.-Harry-Wiegand-Straße.

Wir wollen keine Antenne im Stadtzentrum“, machte Dezernent Stefan Kunz die Sicht der Stadt deutlich.

Höhencafé oder Hallenbad?

Ewald Bodenmüller (CDU) widersprach als Erster. „Wir sollten der Telekom ein städtisches Gebäude zur Verfügung stellen“, befand er. Er schlug das Höhencafé des Kurbetriebs vor. Grundsätzliche Unterstützung erhielt Bodenmüller von Armin Willburger (FW), der auch mögliche Mieteinnahmen für die Stadt im Blick hatte. Der Freie Wähler sähe den Mast aber lieber auf dem Hallenbad.

Franz-Josef Maier (MW) befand beide Vorschläge als nicht gut. Ein Funkmast auf dem Kurbetrieb sei sicherlich „nicht tourismusfördernd“ und das Hallenbad liegt ihm zu nahe an einer Wohnbebauung. „Da könnten sensible Leute Bedenken haben.“

Ewald Riedl (CDU) sah „die Stadt in gewisser Weise verpflichtet“, der Telekom ein Gebäude zur Verfügung zu stellen. Ein Handynetz gehöre zur Infrastruktur. Die Stadt dürfe es sich daher „nicht so einfach machen“.

Der Standpunkt der Verwaltung

Einfach habe man es sich nicht gemacht, entgegnete Scherer, sondern lange abgewogen. Die Bürgermeisterin verwies auf die Diskussionen in Eintürnen, wo die Ortschaft der Telekom ein Grundstück angeboten hat und es daraufhin zum Protest der Anrainer kam. „Wir sehen, dass es Bürger kritisch betrachten.“ Ein Standort in einem Gewerbegebiet würde ihrer Ansicht nach „für weniger Irritationen“ sorgen als als einer in einem Wohngebiet.

Gleichsam als Kompromiss zwischen diesen beiden Ansichten schlug Willburger daraufhin den städtischen Baubetriebshof an der Wiegand-Straße vor. Das Gebäude liege in einem Gewerbegebiet und sei städtisch.

Klare Mehrheiten

Dem Vorschlag der Stadtverwaltung folgten bei der Abstimmung nur Scherer und Maier. Alle anderen neun Ausschussmitglieder stimmten dagegen. Für den Baubetriebshof als Angebot für die Telekom stimmten anschließend zehn Mitglieder, Maier enthielt sich.

Der Vorschlag wird nun an die Deutsche Telekom weitergegeben. Sie wird den angebotenen Standort auf seine Tauglichkeit prüfen.