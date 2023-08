Radlerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 66 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall auf der K 7923 am Montag kurz nach 18 Uhr schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Die Frau war zusammen mit einem gleichaltrigen Sportkameraden auf einer Tagestour unterwegs, als sie auf der abschüssigen Kreisstraße zwischen Oberpfauzenwald und Steinental auf dessen Trekkingrad auffuhr. Die 66–Jährige stürzte und zog sich trotz eines getragenen Helms eine Kopfverletzung zu. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Ihr Begleiter blieb unverletzt. An den beiden Trekkingrädern entstand geringer Sachschaden.