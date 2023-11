Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Uhlandstraße an einem BMW verursacht hat. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte streifte den Wagen mutmaßlich beim Vorbeifahren an der linken Seite. Personen, die den Unfall zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 5.50 Uhr, beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 07564/2013 beim Polizeiposten Bad Wurzach melden.