Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 14.20 Uhr auf der B 465 auf Höhe Brugg ereignet hat, sucht der Polizeiposten Bad Wurzach Zeugen. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer war laut Polizeibericht von Leutkirch in Richtung Bad Wurzach unterwegs und erkannte mutmaßlich zu spät, dass er nach links abbiegen muss. Er bremste auf Höhe der Abzweigung nach Arnach bis zum Stillstand ab und fuhr im Anschluss rückwärts. Hierbei übersah er den Ford einer nachfolgenden 64-Jährigen und kollidierte mit diesem. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher anschließend in Richtung Arnach weiter. Der Unbekannte soll mit einem Lkw mit Anhänger mit heller Plane unterwegs gewesen sein und das österreichische Teilkennzeichen „LB-“ gehabt haben. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Lkw nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 07564/2013 entgegen.