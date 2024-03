Pkw auf Wanderparkplatz beschädigt

Unbekannte haben am Sonntagnachmittag auf einem Wanderparkplatz in der Biberacher Straße einen geparkten Renault beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Vermutlich mit einem Schlüssel wurde der Lack des Wagens zerkratzt, zudem entstanden durch Schläge oder Tritte Eindellungen am Fahrzeug. Insgesamt wird der Sachschaden auf rund 2000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen der offensichtlich mutwilligen Beschädigungen und nimmt Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 07564/2013 entgegen.