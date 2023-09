Phillip Lump zum Abschluss der Wurzacher Sommerabende

Philipp Lumpp — mehr als eine Akustikgitarre in seinen Händen braucht der Singer/Songwriter aus Heilbronn nicht, um das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Mit der Single „Es ist okay“ spielte er sich in die Herzen seiner Fans. Am Donnerstag, 14. September, ist Lumpp von 18 bis 20 Uhr der letzte Künstler der diesjährigen Wurzacher Sommerabende. Neben seinen eigenen Liedern spielt er laut Ankündigung auch Stücke von Johannes Oerding, Max Giesinger, Sportfreunde Stiller, Bosse, Die Ärzte oder Philipp Dittberner gespielt. Bei guter Witterung beim Musikpavillon vor dem Kurhaus statt, bei Regen im Kursaal. Der Eintritt ist frei!